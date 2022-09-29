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Киноафиша Новости Лиза Кудроу возглавила актерский состав нового сериала Тайки Вайтити «Бандиты во времени»

Лиза Кудроу возглавила актерский состав нового сериала Тайки Вайтити «Бандиты во времени»

29 сентября 2022 10:09
Лиза Кудроу возглавила актерский состав нового сериала Тайки Вайтити «Бандиты во времени»

Шоу о путешествии бандитов во времени и пространстве.

Тайка Вайтити закончил формирование основного актерского состава своего будущего сериала «Бандиты во времени» (Time Bandits), который режиссер разрабатывает для Apple. Согласно Variety, главную роль в шоу исполнит звезда «Друзей» и «Возвращения» Лиза Кудроу.

Также в сериале сыграют Чарлин Йи («Бумажное сердце»), Руне Темте («Арктическая пустота») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарек»). Вайтити не только выступает шоураннером сериала, но также является соавтором сценария пилотной серии и режиссером первых двух эпизодов.

«Бандиты во времени» — это ремейк одноименного фильма Терри Гиллиама 1981 года. Оригинальная картина посвящена шести карликам, которым удалось завладеть картой, позволяющей путешествовать во времени. Вместе с мальчиком Кевином они решили повеселиться и отправиться в грандиозное путешествие по разным эпохам. Во время своих странствий команда познакомилась с Наполеоном, царем Агамемноном, Робином Гудом и многими другими.

Согласно официальному описанию нового шоу от Apple, «Бандиты во времени» будут «комедийным путешествием во времени и пространстве с разношерстной бандой воров и их новым рекрутом, одиннадцатилетним ботаником».

Первый сезон «Бандитов во времени» будет состоять из 10 эпизодов, дата премьеры пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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