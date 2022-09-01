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Киноафиша Новости Мультсериал «Харли Квинн» продлен на четвертый сезон

Мультсериал «Харли Квинн» продлен на четвертый сезон

1 сентября 2022 09:34
Мультсериал «Харли Квинн» продлен на четвертый сезон

В творческой команде шоу HBO Max произошла важная кадровая перестановка.

Появившиеся еще в начале прошлого месяца разговоры о потенциальном четвертом сезоне мультсериала «Харли Квинн» подтверждаются на официальном уровне. Потоковый сервис HBO Max действительно заказал новые эпизоды «взрослой» анимационной комедии DC.

Вместе с этим состоялось еще одно важное обновление. Сара Питерс, работавшая над проектом в качестве продюсера-консультанта, получила повышение до исполнительного продюсера и шоураннера.

Ниже приведено совместное заявление создателей, Джастина Халперна и Патрика Шумакера:

«Мы в диком восторге от того, что стрим-сервис HBO Max хочет продолжения историй Харли и Айви. И мы в равной степени рады, что следующий сезон будет в надежных руках Сары Питерс, назначенной на должность шоураннера, а также Сеси Аранович, курирующей производство анимации. Все это исключительно из-за того, что они обе с самого начала оказывали своим талантом огромное влияние на материал».

Восьмой эпизод «Харли Квинн» под названием «Бэтмен: Начало — Навсегда» выходит на HBO Max уже сегодня, а релиз заключительной десятой серии состоится ровно через две недели — 15 сентября. Четвертый сезон выпустят предположительно в 2023 году.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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