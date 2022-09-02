Боб Оденкерк хочет сниматься в боевиках в духе ранних фильмов Джеки Чана

Продвигая фильм Сисилии Миниуччи «Бесконечно далеки» на Венецианском кинофестивале, Боб Оденкерк пообщался с прессой, отметив, что ему хочется продолжать свою экшен-карьеру. Напомним, что актер заявил о себе как о звезде боевиков, сыграв главную роль в фильме Ильи Найшуллера «Никто».

«Я был очень удивлен «Никто». Я инициировал этот проект, потому что у меня было ощущение, что персонаж, которого развивал в «Лучше звоните Солу», был похож на героя боевика. У него есть искренние желания, и он был готов пожертвовать собой ради них», — цитирует Оденкерка Deadline.

К этому актер добавил:

«Я по-прежнему тренируюсь несколько раз в неделю, и если я добьюсь своего, то вы чаще будете видеть меня в боевиках. Я нашел последовательность действий в постановочных боях очень забавной и близкой к игре в комедийных скетчах. Я люблю ранние фильмы Джеки Чана, в которых есть юмор. Я хотел бы делать нечто подобное в будущем».

Говоря о продолжении «Никто», Оденкерк выразил большую надежду, что этот проект превратится в трилогию. Сценарий второй части уже находится в разработке, но официально сиквел пока не подтвержден.