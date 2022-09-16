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Киноафиша Новости Стало известно, когда выйдут ремейк «Белоснежки», приквел «Короля Льва» и «Головоломка 2»

Стало известно, когда выйдут ремейк «Белоснежки», приквел «Короля Льва» и «Головоломка 2»

16 сентября 2022 11:15
Стало известно, когда выйдут ремейк «Белоснежки», приквел «Короля Льва» и «Головоломка 2»

Также из прокатного календаря удалили новый фильм по «Звездным войнам».

Студия Disney обновила свое прокатное расписание, огласив даты премьер целого ряда кинопроектов. В частности, свое место в релизном календаре получили игровой ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот в главных ролях — 22 марта 2024-го; приквел «Короля Льва» с приставкой «Муфаса» — 5 июля 2024-го и сиквел мультфильма «Головоломка» — 14 июля 2024-го.

Кроме того, датой премьеры обзавелась спортивная комедия Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» с участием Майкла Фассбендера и Элизабет Мосс. Ленту выпустят на большие экраны 21 апреля 2023-го. Оригинальный мультфильм Disney «Желание» выйдет 22 ноября 2023-го, анимационная лента Pixar «Элио», повествующая о юноше, которого ошибочно принимают за межпланетного посла, попадет в кинотеатры 1 марта 2024-го.

Семейная хоррор-комедия «Дом с привидениями» отсрочена со следующей весны на 11 августа 2023-го, а безымянный кинопроект Marvel Studios, изначально намеченный на 16 февраля 2024-го, теперь выпустят 6 сентября того же года.

Параллельно с этим место в прокатном слоте потерял следующий фильм по вселенной «Звездных войн», которым должна была заниматься режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. Проект получил название «Эскадрилья изгоев». Удаление картины стало лишь формальностью, потому что проект находится в заморозке уже больше года из-за творческих разногласий между постановщицей и студией Lucasfilm.

В планах Lucasfilm сейчас несколько полнометражных фильмов по космической франшизе. Этими проектами занимаются Тайка Вайтити, Райан Джонсон и продюсер Кевин Файги. Предполагается, что новые полнометражные «Звездные войны» выйдут 19 декабря 2025-го.

Фото: Disney
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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