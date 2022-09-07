Дженнифер Лоуренс рассказала о своих двух выкидышах и раскритиковала Голливуд

Дженнифер Лоуренс стала лицом нового номера Vogue и дала изданию свежее интервью, в котором откровенно рассказала о двух перенесенных ею выкидышах. По словам звезды, первый случай произошел в возрасте 20 лет, когда она работала в Монреале, но тогда она планировала сделать аборт. Потом ситуация повторилась на съемках сатирической комедии Адама МакКея «Не смотрите наверх», после чего Дженнифер прошла хирургическую операцию по удалению тканей из матки, благодаря чему снова вскоре забеременела и в феврале этого года родила сына, которого назвали Сай — в честь абстракциониста Сая Твомбли.

Данная тема была поднята на фоне обсуждения отмены абортов. При Дональде Трампе в родном для актрисы штате Техас вступил в силу закон, запрещающий женщинам делать медицинские процедуры по удалению плода, однако в нынешнем году судья Кентукки заблокировал данную поправку. Лоуренс в свое время даже участвовала из-за этого в митинге, так что сейчас она испытывает чувство победы:

«Я помню, как миллион раз думала об этом, пока была беременна. Размышляла о том, что происходило с моим телом. На самом деле у меня была прекрасная беременность. Я бы даже сказала очень удачная. Но каждая секунда моей жизни в тот момент чувствовалась иначе. И иногда я ловила себя на мысли: «А что, если бы я все это делала не по своей воле?»

Также исполнительница в очередной раз раскритиковала процветающее в голливудской системе неравенство. Когда она снималась в крупных проектах, гонорары ее партнеров-мужчин зачастую были больше даже при сопоставимости их экранного времени.

4 ноября на сервисе Apple TV+ у 32-летней звезды выходит драма «Переправа» (Causeway).