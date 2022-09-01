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Киноафиша Новости Рыцарь Бен Фостер совершает кровавые военные подвиги в «красном» трейлере «Средневековья»

Рыцарь Бен Фостер совершает кровавые военные подвиги в «красном» трейлере «Средневековья»

1 сентября 2022 13:45
Рыцарь Бен Фостер совершает кровавые военные подвиги в «красном» трейлере «Средневековья»

В фильме по мотивам легенды о чешском национальном герое снялись также Майкл Кейн, Мэттью Гуд и Тиль Швайгер.

В сети появился совершенно новый трейлер брутального исторического эпика «Средневековье» с Беном Фостером в главной роли. В этой картине звезда «Любой ценой» воплотил чешского национального героя Яна Жижку. В отличие от прошлого ролика, новый трейлер отмечен «красной» пометкой, поскольку содержит сцены жесточайшего насилия.

Вместе с Фостером в актерском составе «Средневековья» задействованы ветеран кино Майкл Кейн, а также Мэттью Гуд, Тиль Швайгер, Софи Лоу, Роланд Мёллер, Уильям Моусли, Карел Роден, Вернер Даен и Винценц Кифер. Поставил картину Петр Якл («Упырь») по сценарию, написанному вместе с Мареком Добешом, Петром Боком, Петром Яклом-старшим и Михалом Петрусом.

После смерти правящего императора священная Римская империя погружается в хаос и междоусобицы, а враждующие братья в лице короля Чехии Вацлава (Роден) и короля Венгрии Сигизмунда (Гуд) сражаются за опустевший трон. В это непростое время лорд Бореш (Кейн) нанимает смелого лидера наемников Яна Жижку (Фостер), чтобы похитить леди Кэтрин (Лоу), невесту могущественного лорда Розенберга (Швайгер) — это должно помочь предотвратить приход последнего к власти вместе с коррумпированным режимом Сигизмунда. По мнению Яна, короли — правая рука Бога, и их следует уважать и слушаться, несмотря ни на что. Взгляды Жижки кардинально меняются после того как он влюбляется в женщину, поражающую его своим сильным духом и преданностью народу. Так начинается приключение всей его жизни.

Заокеанский релиз фильма намечен на 9 сентября, а российская премьера в данный момент намечена на 20 октября. Прокатчик — «Централ Партнершип».

Фото: The Avenue
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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