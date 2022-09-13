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Киноафиша Новости «Ёлки 9» станут первым фильмом серии, в котором не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова

«Ёлки 9» станут первым фильмом серии, в котором не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова

13 сентября 2022 15:00
«Ёлки 9» станут первым фильмом серии, в котором не будет Ивана Урганта и Сергея Светлакова

Причина не названа.

Евгений Кулик выложил видео в свою группу во «ВКонтакте», где сообщил, что Ивана Урганта и Сергея Светлакова не будет в новом фильме новогодней серии «Ёлки». Такое произойдет впервые с 2010 года, когда вышла первая часть.

В видео Кулик готовит зрителей к важному заявлению под грустную фортепианную музыку, после чего передает бремя объявить неприятную новость своей жене. Заканчивает актер просто словами: «Вот так вот».

Одновременно с заявлением об отсутствии двух главных актеров франшизы Кулик впервые показал своего второго новорожденного. Так что комментарии под постом в основном представляют собой поздравления с рождением второго ребенка, нежели реакцию на неприятную новость.

«Ёлки 9» должны выйти на экраны уже 1 декабря, однако никакой подробной информации о фильме пока нет. На данный момент объявлены лишь актерский состав и съемочная команда. В подписи к видео сообщается, что скоро появится трейлер.

Кулик не только сыграл в фильме, но и стал соавтором сценария. Фильм поставят Александра Лупашко и Сергей Наумов. В актерском составе задействованы Алексей Серебряков, Федор Добронравов, Елена Валюшкина, Михаил Орлов, Виктория Агалакова, Александр Баширов и другие.

Фото: Bazelevs
Юрий Липский
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