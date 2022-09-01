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Киноафиша Новости Рассел Кроу сыграет детектива с болезнью Альцгеймера в криминальном триллере «Спящее лихо»

Рассел Кроу сыграет детектива с болезнью Альцгеймера в криминальном триллере «Спящее лихо»

1 сентября 2022 09:02
Рассел Кроу сыграет детектива с болезнью Альцгеймера в криминальном триллере «Спящее лихо»

В основу фильма ляжет роман «Книга зеркал», а заниматься им будут авторы экранизации «Кредо убийцы».

Рассел Кроу записал в свой рабочий график новый многообещающий проект. Согласно эксклюзиву портала Variety, оскароносный актер договорился о главной роли в криминальном триллере под названием Sleeping Dogs, что можно перевести как «Спящие псы» либо «Спящее лихо».

В основу будущей ленты ляжет опубликованный в 2017 году роман румынского писателя Эуджена Овидиу Кировича «Книга зеркал». Адаптацией материала занимались Билл Колладж и Адам Купер, сценаристы библейского эпика Ридли Скотта «Исход: Цари и боги» и экранизации видеоигры «Кредо убийцы». Второй также выступит в качестве постановщика — для Купера это будет режиссерский дебют.

Литературный первоисточник разделен на три сюжетные линии, но в фильме акцент будет сделан на персонаже Кроу. Звезда «Гладиатора» воплотит образ детектива Роя Фримана, который находится на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Спокойная жизнь криминалиста переворачивается с ног на голову, когда о себе напоминает дело десятилетней давности — был убит известный профессор Джозеф Видер, замешанный в любовной связи со своей студенткой. Главный герой посадил в камеру смертников человека, но спустя годы осужденный внезапно заявляет о своей невиновности. Поставленный диагноз мешает протагонисту восстановить детали прошлого, но он очень заинтригован, поэтому пытается разобраться в ситуации, реконструируя обстоятельства дней минувших при помощи своего давнего знакомого. Таким образом, Фриман отправляется распутывать паутину тайн и это приводит его к шокирующему открытию.

Производственный процесс курируют продюсеры из компаний New Leaf Literary и Highland Film Group. Старт съемок предварительно намечен на январь 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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