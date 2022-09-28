Критики без особого восторга приняли фильм «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби

По мнению прессы, даже многочисленные звезды не особо добавляют картине очков.

Западные критики посмотрели авантюрную драму Дэвида О. Расселла «Амстердам». К удивлению многих, новый проект от режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски» был встречен достаточно прохладно. На протяжении более чем десяти лет картины кинематографиста вызывали у журналистов восторженные реакции, но проект с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и Джоном Дэвидом Вашингтоном не показался им шедевром. На сайте Rotten Tomatoes при пяти отзывах рейтинг фильма по 100-бальной шкале сейчас составляет всего 20%, в то время как на Metacritic — 44%.

Ниже приведены отзывы американской прессы:

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter:

«Можно ли назвать какой-либо фильм удачным, когда сюжет настолько запутан, что требуется час или больше, чтобы понять суть истории, которую авторы хотят рассказать».

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Невероятно напыщенная попытка сыграть «доброту», которая звучит максимально неубедительно и пусто от человека с такой яркой выраженной скандальной репутацией и склонностью к самоуничтожению. Данный исход следовало предвидеть».

Питер Дебрюге, Variety:

«Этот чудаковатый кавардак хоть и может похвастаться интеллектуальными идеями и множеством нестандартных актерских работ от именитых звезд, но даже суммарно «Амстердаму» этого недостаточно».

Роберт Абеле, TheWrap:

«Никакое количество звездной мощности не способно спасти это плоское, несмешное жанрово-текучее «нечто» от его неудачных попыток обыграть современные актуальные темы».

Единственный положительный обзор пока принадлежит Питу Хаммонду с портала Deadline:

«Обязателен к просмотру — кино для умной и взрослой аудитории».

«Амстердам» выходит в зарубежный прокат 7 октября.