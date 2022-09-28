Критики без особого восторга приняли фильм «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби
По мнению прессы, даже многочисленные звезды не особо добавляют картине очков.
Западные критики посмотрели авантюрную драму Дэвида О. Расселла «Амстердам». К удивлению многих, новый проект от режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски» был встречен достаточно прохладно. На протяжении более чем десяти лет картины кинематографиста вызывали у журналистов восторженные реакции, но проект с Кристианом Бэйлом, Марго Робби и Джоном Дэвидом Вашингтоном не показался им шедевром. На сайте Rotten Tomatoes при пяти отзывах рейтинг фильма по 100-бальной шкале сейчас составляет всего 20%, в то время как на Metacritic — 44%.
Ниже приведены отзывы американской прессы:
Дэвид Руни, The Hollywood Reporter:
«Можно ли назвать какой-либо фильм удачным, когда сюжет настолько запутан, что требуется час или больше, чтобы понять суть истории, которую авторы хотят рассказать».
Дэвид Эрлих, IndieWire:
«Невероятно напыщенная попытка сыграть «доброту», которая звучит максимально неубедительно и пусто от человека с такой яркой выраженной скандальной репутацией и склонностью к самоуничтожению. Данный исход следовало предвидеть».
Питер Дебрюге, Variety:
«Этот чудаковатый кавардак хоть и может похвастаться интеллектуальными идеями и множеством нестандартных актерских работ от именитых звезд, но даже суммарно «Амстердаму» этого недостаточно».
Роберт Абеле, TheWrap:
«Никакое количество звездной мощности не способно спасти это плоское, несмешное жанрово-текучее «нечто» от его неудачных попыток обыграть современные актуальные темы».
Единственный положительный обзор пока принадлежит Питу Хаммонду с портала Deadline:
«Обязателен к просмотру — кино для умной и взрослой аудитории».
«Амстердам» выходит в зарубежный прокат 7 октября.