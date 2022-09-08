Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши

8 сентября на большие экраны выходит спортивная комедия «Начать сначала». По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок, чтобы стать обычным физруком, собрать команду и привести ее к победе. Накануне премьеры мы встретились с исполнителем главной роли и выведали у него любимые советские фильмы, сериалы и многое другое.

Спортивный фильм, который вас вдохновляет

Меня вдохновляет наш новый проект, который называется «Начать сначала». Вдохновляет потрясающим видом спорта, с которым я раньше не был знаком – регби, – который не так сильно развит в нашей стране. И я думаю, что благодаря этому фильму, который мы скоро покажем, в котором я непосредственно принял участие как исполнитель главной роли и как сопродюсер, даст свои плоды и мальчишки пойдут в секции. Вдохновляет тем, что мы показываем подросткам в переходном возрасте и трудным подросткам, что порой спорт помогает уйти с улиц, отказаться от вредных привычек и найти себе в этой жизни.

Начать с начала

Ваш любимый режиссер

У меня есть ряд любимых режиссеров. С удовольствием пересматриваю все фильмы Эльдара Рязанова и Гайдая, хотя знаю их наизусть. Люблю и фильмы Никиты Михалкова, и Владимира Меньшова, и Бусловых. Много замечательных режиссеров есть и за рубежом – Скорсезе, Гай Ричи, Мэл Гибсон и Тарантино.

Эльдар Рязанов

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Опять же, много фильмов разных – и комедийных, и драматических, и боевиков, которые я очень любил смотреть в юности. Все они что-то отложили внутри. И каждый по-своему. Поэтому какой-то один конкретный фильм выделить очень сложно. Потрясающий фильм, который я могу смотреть неоднократно – «Свой среди чужих, чужой среди своих». И «Москва слезам не верит», и западные картины – «Светлячок» и «Храброе сердце». Могу перечислять их бесконечно.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Сериал, который можете рекомендовать

Из российских сериалов – это «Физрук». Хотите посмеяться, обнулиться и кайфануть – вот, и млад и стар, смотрите все с огромным удовольствием. Из западных, который я с удовольствием посмотрел, – это «Игра престолов». Очень качественный сериал. Понятно, что бюджет, но тем не менее на каждую даже самую эпизодическую роль четко подобран персонаж, который на сто процентов справляется с возложенной на него ответственностью, и я с большим удовольствием посмотрел все сезоны.

Физрук

Любимая комедия

Любимая комедия – это все наши замечательные: и «Кавказская пленница», и «Бриллиантовая рука», и «Операция «Ы», и «Любовь и голуби».

Кавказская пленница

Любимый актер

Евгений Леонов, Евстигнеев ,Александр Абдулов. Из современных наших – Андрюшка Мерзликин, а из зарубежных очень люблю Де Ниро и с удовольствием смотрю с ним фильмы. Аль Пачино и Мэл Гибсон оказались для меня открытием, а еще нравятся Брюс Уиллис и Джо Пеши.

Роберт Де Ниро

Любимый советский фильм

Готов пересматривать, понимаете, потому что как-то и никогда не надоедает. Те же самые «Ирония судьбы», все эти «Шурики», и «Операция «Ы», и «Кавказская пленница». «Бриллиантовая рука» – можно смотреть бесконечно. «Джентльмены удачи», хотя и знаешь, что в следующей сцене все будет по цитатам, смотришь все равно и с удовольствием. И насмотреться не можешь.

Джентельмены удачи

Что смотрите прямо сейчас

Вот сейчас только досмотрел сериал «Бедный олигарх», потому что, во-первых, я там участвовал. Не все фильмы смотрю со своим участием, но хотел посмотреть, чтобы было своевременно и актуально. Во-вторых, только в марте начали писать сценарий, в мае мы его начали снимать, а в августе он уже вышел на экраны. И на самом деле очень качественная картинка, на мой взгляд. Может быть, диалоги можно было поинтереснее написать. Но за такие короткие сроки сделать очень достойно получилось.

Бедный олигарх

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Да, вот «Бедного олигарха» и стоит показать всему миру!