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Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши

8 сентября 2022 16:30
Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши

8 сентября на большие экраны выходит спортивная комедия «Начать сначала». По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок, чтобы стать обычным физруком, собрать команду и привести ее к победе. Накануне премьеры мы встретились с исполнителем главной роли и выведали у него любимые советские фильмы, сериалы и многое другое.

 

Спортивный фильм, который вас вдохновляет

Меня вдохновляет наш новый проект, который называется «Начать сначала». Вдохновляет потрясающим видом спорта, с которым я раньше не был знаком – регби, – который не так сильно развит в нашей стране. И я думаю, что благодаря этому фильму, который мы скоро покажем, в котором я непосредственно принял участие как исполнитель главной роли и как сопродюсер, даст свои плоды и мальчишки пойдут в секции. Вдохновляет тем, что мы показываем подросткам в переходном возрасте и трудным подросткам, что порой спорт помогает уйти с улиц, отказаться от вредных привычек и найти себе в этой жизни.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Начать с начала

Ваш любимый режиссер

У меня есть ряд любимых режиссеров. С удовольствием пересматриваю все фильмы Эльдара Рязанова и Гайдая, хотя знаю их наизусть. Люблю и фильмы Никиты Михалкова, и Владимира Меньшова, и Бусловых. Много замечательных режиссеров есть и за рубежом – Скорсезе, Гай Ричи, Мэл Гибсон и Тарантино.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Эльдар Рязанов

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Опять же, много фильмов разных – и комедийных, и драматических, и боевиков, которые я очень любил смотреть в юности. Все они что-то отложили внутри. И каждый по-своему. Поэтому какой-то один конкретный фильм выделить очень сложно. Потрясающий фильм, который я могу смотреть неоднократно – «Свой среди чужих, чужой среди своих». И «Москва слезам не верит», и западные картины – «Светлячок» и «Храброе сердце». Могу перечислять их бесконечно.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Свой среди чужих, чужой среди своих

Сериал, который можете рекомендовать

Из российских сериалов – это «Физрук». Хотите посмеяться, обнулиться и кайфануть – вот, и млад и стар, смотрите все с огромным удовольствием. Из западных, который я с удовольствием посмотрел, – это «Игра престолов». Очень качественный сериал. Понятно, что бюджет, но тем не менее на каждую даже самую эпизодическую роль четко подобран персонаж, который на сто процентов справляется с возложенной на него ответственностью, и я с большим удовольствием посмотрел все сезоны.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Физрук

Любимая комедия

Любимая комедия – это все наши замечательные: и «Кавказская пленница», и «Бриллиантовая рука», и «Операция «Ы», и «Любовь и голуби».

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Кавказская пленница

Любимый актер

Евгений Леонов, Евстигнеев ,Александр Абдулов. Из современных наших – Андрюшка Мерзликин, а из зарубежных очень люблю Де Ниро и с удовольствием смотрю с ним фильмы. Аль Пачино и Мэл Гибсон оказались для меня открытием, а еще нравятся Брюс Уиллис и Джо Пеши.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Роберт Де Ниро

Любимый советский фильм

Готов пересматривать, понимаете, потому что как-то и никогда не надоедает. Те же самые «Ирония судьбы», все эти «Шурики», и «Операция «Ы», и «Кавказская пленница». «Бриллиантовая рука» – можно смотреть бесконечно. «Джентльмены удачи», хотя и знаешь, что в следующей сцене все будет по цитатам, смотришь все равно и с удовольствием. И насмотреться не можешь.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Джентельмены удачи

Что смотрите прямо сейчас

Вот сейчас только досмотрел сериал «Бедный олигарх», потому что, во-первых, я там участвовал. Не все фильмы смотрю со своим участием, но хотел посмотреть, чтобы было своевременно и актуально. Во-вторых, только в марте начали писать сценарий, в мае мы его начали снимать, а в августе он уже вышел на экраны. И на самом деле очень качественная картинка, на мой взгляд. Может быть, диалоги можно было поинтереснее написать. Но за такие короткие сроки сделать очень достойно получилось.

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Бедный олигарх

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Да, вот «Бедного олигарха» и стоит показать всему миру!

Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Бедный олигарх
Фото: Legion-Media
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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