Аль Пачино сыграет в инди-драме «Билли Найт»

Как передает Deadline, Аль Пачино сыграет главную роль в инди-драме «Билли Найт», дебютной полнометражной работе сценариста и режиссера Алека Гриффена Рота. Съемки фильма начнутся на этой неделе в Лос-Анджелесе.

Кроме Аль Пачино, в картине также сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Чарли Хитон и Диана Сильверс, ранее исполнившая одну из центральных ролей в драме «Райские птицы».

В центре сюжета — начинающие режиссеры Алекс и Эмили. Алекс недавно потерял своего отца, который при жизни пытался стать голливудским сценаристом, но так и не добился успеха. Единственное, что осталось в наследство герою — коробка с незаконченными сценариями и носовой платок с вышитым на нем именем «Билли Найт». Алекс решает отправиться в Голливуд, чтобы разыскать этого загадочного Билли Найта.

Режиссер описывает свой фильм так:

«Билли Найт» — это признание в любви к кино, погружение в историю великого искусства. История о двух молодых художниках, пытающихся найти свой голос и определить приоритеты в жизни. Участие в проекте великого Аль Пачино и невероятно талантливых Чарли Хитона и Дианы Сильверс — это мечта, ставшая реальностью».

О дате начала съемок пока информации нет.