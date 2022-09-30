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Киноафиша Новости Братья Юэн Макгрегор и Итан Хоук копают могилу для своего отца в трейлере фильма «Рэймонд и Рэй»

Братья Юэн Макгрегор и Итан Хоук копают могилу для своего отца в трейлере фильма «Рэймонд и Рэй»

30 сентября 2022 11:34
Братья Юэн Макгрегор и Итан Хоук копают могилу для своего отца в трейлере фильма «Рэймонд и Рэй»

Ироничное кино о последствиях сурового воспитания выпустят на Apple TV+.

Потоковый сервис Apple TV+ презентовал дебютный трейлер трагикомедии «Рэймонд и Рэй», в которой Юэн Макгрегор и Итан Хоук сыграли сводных братьев, встретившихся на похоронах отца. Релиз на цифровой платформе состоите 21 октября.

Главные герои истории — Рэймонд и Рэй. Судьба их сводит спустя годы после смерти родителя. Покойный обладал довольно крутым нравом, поэтому держал своих детей в «ежовых рукавицах». Жесткое воспитание отца оставило на главных героях неизгладимый отпечаток, но внутренние шрамы не повлияли на их чувство юмора. Вынужденная встреча дарит им редкую возможность пересобрать свои покореженные жизни.

Следуя завещанию, Рэймонду и Рэю придется собственноручно выкопать могилу отцу, попутно анализируя, кем они стали — как благодаря ему, так и вопреки. В процессе они испытают настоящий гнев, подлинную боль и любовь, а потом придут к простому осознанию: «Потребуется гораздо больше, чем дыра в земле, чтобы выкинуть старика из головы».

Режиссером и сценаристом фильма выступает Родриго Гарсия («Четыре хороших дня», «Таинственный Альберт Ноббс»). В остальной каст вошли Марибель Верду, Софи Оконедо, Вонди Кертис-Холл, Том Бауэр, Тодд Луисо, Джина Дзюн, Максим Суинтон и Лаура Линда Брэдли.

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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