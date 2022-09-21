Второй сезон сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном получил дату премьеры

Продолжение судебной драмы станет доступно уже в этом году.

Телеканал Showtime объявил дату выхода второго сезона сериала «Ваша честь», главную роль в котором исполнил номинант на премию «Оскар» Брайан Крэнстон. Продолжение судебной драмы появится на стриминговой платформе телеканала в пятницу, 9 декабря, а затем дебютирует в прямом эфире Showtime в воскресенье, 11 декабря.

Сериал «Ваша честь» основан на израильском шоу «Кводо», созданном Роном Нинио и Шломо Машиахом. Премьера первого сезона состоялась в августе 2021 года. Сериал посвящен Майклу Дезиато, судье города Новый Орлеан, которого за честность и неподкупность очень уважают и жители города, и его коллеги. Однако после того, как его сын случайно убивает ребенка Джимми Бакстера, жизнь Дезиато превращается в целую череду тяжелых решений, покрытых паутиной лжи и обмана.

Кроме Крэнстона, центральные роли в сериале исполнили Хоуп Дэвис («О Шмидте»), сыгравшая жену Джимми Бакстера, Джину, и Исайя Уитлок («Прослушка»), который сыграл местного политика Чарли, хорошего друга Майкла. Во втором сезоне к ним присоединится Рози Перес («Бортпроводница»), которой досталась роль Оливии Дельмонт, «харизматичной помощницы прокурора США». Шоураннером сезона выступает Джоуи Хартстоун («ЛБД»).