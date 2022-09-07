Бойтесь своих желаний: 6 фильмов про опасность получить все и сразу

Люди с давних времен сочиняют сказки о разных существах и волшебных предметах, которые способны осуществлять наши мечты. Золотая рыбка, джинн из лампы и сделка с дьяволом — эти сюжеты постоянно осмысляются в кинематографе. Когда герой неправильно формулирует свои желания или выбирает путь наименьшего сопротивления, это редко заканчивается хорошо. Вспомним несколько фильмов, у которых мог бы быть слоган: «Бойтесь своих желаний, ибо они имеют свойство сбываться».

Три тысячи лет желаний (2022)

Новинка в жанре фэнтези Джорджа Миллера с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях. Фильм основан на рассказе Антонии Байетт «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз». По сюжету, литературовед Алитея, отправляясь из Лондона в Стамбул, знакомится с джинном. Богатый читательский опыт подсказывает героине: нельзя сразу озвучивать свои желания. Вместо этого героиня Суинтон жаждет послушать истории джинна об исполнении мечтаний людей и о его стремлении к свободе.

В прокатие с 8 сентября!

Три тысячи лет желаний

Остров фантазий (2020)

Пятеро человек приезжают на необычный остров, где мистер Рорк исполняет желания гостей. Их тайные помыслы претворяются в жизнь, сбываются нереализованные мечты. Кто-то видит погибшего ребенка, кто-то снова встречает свою любовь, но сбывшиеся фантазии начинают отравлять существование героев.

Остров фантазий

Комната желаний (2019)

Триллер о родительском эгоизме и о том, что человек никогда не может остановиться в тяге к потреблению. По сюжету, молодая пара поселяется в старом особнячке с комнатой, исполняющей желания. Любые просьбы, адресованные этому помещению, моментально реализуются. Вскоре пустые развлечения перерастают в мечту — получить долгожданного ребенка. Однако дары комнаты нельзя выносить из дома, иначе они превратятся в пыль. Последствия людской алчности могут быть очень опасными.

Комната желаний

Аладдин (2019)

Приключенческая комедия, основанная на знаменитой сказке. Визирь Джафар хочет захватить власть над Аграбой. Чтобы осуществить это, он стремится найти волшебную лампу, в которой заточен джинн, исполняющий желания. Для ее поисков Джафар нанимает мелкого воришку и доброго сердцем парня по имени Аладдин, который влюблен в принцессу.

Аладдин

Из 13 в 30 (2004)

Забавная романтическая комедия с Дженнифер Гарнер в главной роли, которая блистательно сыграла подростка в теле взрослой женщины. Дженна празднует свои 13 лет, и ее главная мечта — скорее повзрослеть. Каким-то чудом волшебная пыльца исполняет ее желание, и героиня просыпается тридцатилетней. Все детские грезы сбылись: интересная работа, симпатичный бойфренд, стильный гардероб, и самые крутые девчонки школы — теперь близкие подруги. Но взрослая жизнь, как оказалось, не состоит только из радостей, а, напротив, омрачается большим количеством трудных ситуаций, с которыми как-то придется справляться.

Из 13 в 30

Ослепленный желаниями (2000)

Комедия с Бренданом Фрейзером и Элизабет Херли о том, что нельзя заключать сделку с дьяволом. Пусть даже с Сатаной в обличии девушки мечты. Простой клерк Эллиот Ричардс жаждет понравиться привлекательной коллеге. Неудачника слышит дьявол и хочет забрать его душу, предлагая в обмен на это семь любых желаний. Однако каждый раз добродушный программист не получает того, чего ему по-настоящему хотелось бы.