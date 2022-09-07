Бойтесь своих желаний: 6 фильмов про опасность получить все и сразу
Герои этих картин расскажут, почему исполнение заветных желаний — не всегда залог счастья.
Люди с давних времен сочиняют сказки о разных существах и волшебных предметах, которые способны осуществлять наши мечты. Золотая рыбка, джинн из лампы и сделка с дьяволом — эти сюжеты постоянно осмысляются в кинематографе. Когда герой неправильно формулирует свои желания или выбирает путь наименьшего сопротивления, это редко заканчивается хорошо. Вспомним несколько фильмов, у которых мог бы быть слоган: «Бойтесь своих желаний, ибо они имеют свойство сбываться».
Три тысячи лет желаний (2022)
Новинка в жанре фэнтези Джорджа Миллера с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях. Фильм основан на рассказе Антонии Байетт «Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз». По сюжету, литературовед Алитея, отправляясь из Лондона в Стамбул, знакомится с джинном. Богатый читательский опыт подсказывает героине: нельзя сразу озвучивать свои желания. Вместо этого героиня Суинтон жаждет послушать истории джинна об исполнении мечтаний людей и о его стремлении к свободе.
В прокатие с 8 сентября!
Остров фантазий (2020)
Пятеро человек приезжают на необычный остров, где мистер Рорк исполняет желания гостей. Их тайные помыслы претворяются в жизнь, сбываются нереализованные мечты. Кто-то видит погибшего ребенка, кто-то снова встречает свою любовь, но сбывшиеся фантазии начинают отравлять существование героев.
Комната желаний (2019)
Триллер о родительском эгоизме и о том, что человек никогда не может остановиться в тяге к потреблению. По сюжету, молодая пара поселяется в старом особнячке с комнатой, исполняющей желания. Любые просьбы, адресованные этому помещению, моментально реализуются. Вскоре пустые развлечения перерастают в мечту — получить долгожданного ребенка. Однако дары комнаты нельзя выносить из дома, иначе они превратятся в пыль. Последствия людской алчности могут быть очень опасными.
Аладдин (2019)
Приключенческая комедия, основанная на знаменитой сказке. Визирь Джафар хочет захватить власть над Аграбой. Чтобы осуществить это, он стремится найти волшебную лампу, в которой заточен джинн, исполняющий желания. Для ее поисков Джафар нанимает мелкого воришку и доброго сердцем парня по имени Аладдин, который влюблен в принцессу.
Из 13 в 30 (2004)
Забавная романтическая комедия с Дженнифер Гарнер в главной роли, которая блистательно сыграла подростка в теле взрослой женщины. Дженна празднует свои 13 лет, и ее главная мечта — скорее повзрослеть. Каким-то чудом волшебная пыльца исполняет ее желание, и героиня просыпается тридцатилетней. Все детские грезы сбылись: интересная работа, симпатичный бойфренд, стильный гардероб, и самые крутые девчонки школы — теперь близкие подруги. Но взрослая жизнь, как оказалось, не состоит только из радостей, а, напротив, омрачается большим количеством трудных ситуаций, с которыми как-то придется справляться.
Ослепленный желаниями (2000)
Комедия с Бренданом Фрейзером и Элизабет Херли о том, что нельзя заключать сделку с дьяволом. Пусть даже с Сатаной в обличии девушки мечты. Простой клерк Эллиот Ричардс жаждет понравиться привлекательной коллеге. Неудачника слышит дьявол и хочет забрать его душу, предлагая в обмен на это семь любых желаний. Однако каждый раз добродушный программист не получает того, чего ему по-настоящему хотелось бы.