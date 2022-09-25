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Киноафиша Новости Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте

Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте

25 сентября 2022 13:37
Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте

В опубликованном ролике юная королева пытается сбежать из дома.

Netflix представил первый отрывок из своего будущего спин-оффа сериала «Бриджертоны», посещенного королеве Шарлотте. Ролик был представлен вчера вечером в рамках онлайн-фестиваля TUDUM.

Зрителей ждет мини-сериал о годах юности королевы Шарлотты. В официальном описании сериала от Netflix сказано:

«Этот приквел, посвященный пути королевы Шарлотты к власти и популярности в народе, покажет историю того, как брак молодой королевы с королем Джорджем превратился в великую историю любви и привел страну к важным социальным переменам, создав мир, унаследованный персонажами «Бриджертонов».

В опубликованном ролике показана небольшая сцена, в которой Шарлотта пытается взобраться на стену сада, чтобы сбежать из дома и просит своего жениха помочь ей в этом.

Главную роль исполнит актриса Индия Риа Амартейфио, известная в первую очередь по сериалу «По долгу службы». К своим знакомым ролям вернутся Голда Рошевель, исполнившая роль пожилой Шарлотты в «Бриджертонах», Аджоа Андох, сыгравшая леди Агату Дэнбери и Рут Геммелль, воплотившая на экране Вайолет Бриджертон. В качестве шоураннера, исполнительного продюсера и сценариста сериала выступает Шонда Раймс.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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