Netflix представил первый отрывок из спин-оффа «Бриджертонов» о молодой королеве Шарлотте

Netflix представил первый отрывок из своего будущего спин-оффа сериала «Бриджертоны», посещенного королеве Шарлотте. Ролик был представлен вчера вечером в рамках онлайн-фестиваля TUDUM.

Зрителей ждет мини-сериал о годах юности королевы Шарлотты. В официальном описании сериала от Netflix сказано:

«Этот приквел, посвященный пути королевы Шарлотты к власти и популярности в народе, покажет историю того, как брак молодой королевы с королем Джорджем превратился в великую историю любви и привел страну к важным социальным переменам, создав мир, унаследованный персонажами «Бриджертонов».

В опубликованном ролике показана небольшая сцена, в которой Шарлотта пытается взобраться на стену сада, чтобы сбежать из дома и просит своего жениха помочь ей в этом.

Главную роль исполнит актриса Индия Риа Амартейфио, известная в первую очередь по сериалу «По долгу службы». К своим знакомым ролям вернутся Голда Рошевель, исполнившая роль пожилой Шарлотты в «Бриджертонах», Аджоа Андох, сыгравшая леди Агату Дэнбери и Рут Геммелль, воплотившая на экране Вайолет Бриджертон. В качестве шоураннера, исполнительного продюсера и сценариста сериала выступает Шонда Раймс.