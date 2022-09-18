Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вместе веселее" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах

18 сентября 2022 12:00
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах

Ошибка режиссера или намеренное упущение?

Ляпы в фильмах – явление частое, если не постоянное. Даже самая профессиональная команда не сможет отследить все передвижения актеров, их изменения в гардеробе, монтажные склейки и прочие детали, чтобы сделать проект безупречным. Поэтому, на радость зрителям, мы сделали подборку киноляпов в нашумевших фильмах, на которые многие могли не обратить внимания при первом просмотре.

Главный герой (2021)

В фильме «Главный герой» нам показывают квартиру Парня (Райан Рейнольдс). Среди предметов интерьера внимательные зрители могли рассмотреть календарь. На первый взгляд, он ничем не отличается от стандартного, однако после цифры 3 идет 5. Таинственное исчезновение четверки в календаре далее никак не было объяснено, а значит, это можно считать киноляпом.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Главный герой

Анчартед: на картах не значится (2022)

За передвижениями Нейтана Дрейка (Том Холланд), противоречащими всем законам физики, наблюдать можно бесконечно, выискивая все новые и новые «грешки». Тем не менее ляп в начале фильма не связан с главным героем. В последнюю секунду, когда Нейтан Дрейк чудом прыгает в самолет, на него движется красный мерседес, за рулем которого никого нет. Чуть позже зрителям показывают кадр, где машиной с водительского места управляет Хлоя Фрейзер (София Тейлор Али).

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Анчартед: на картах не значится

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия (2022)

В новом фильме про мага Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), события которого происходят после «Нет пути домой» Человека-паука, тоже можно найти массу ляпов и несостыковок по сюжету. Сидя в кафе с Америкой Чавес (Сочил Гомес) и Вонгом (Бенедикт Вонг), супергерой рассказывает о том, что произошло с Человеком-пауком. В последнем фильме про него Стрэндж стер память всем, кто знал про него, включая себя и Вонга.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Круэлла (2021)

Фильм «Круэлла» изначально не был заявлен как фэнтези, однако в некоторых сценах можно увидеть настоящую магию. На моменте, где баронесса фон Хеллман (Эмма Томпсон) рассматривает наряды, представленные дизайнерами, она останавливается возле платья Стервеллы де Виль (Эмма Стоун) и делает движение лезвием в воздухе. После этого части наряда отваливаются, будто только что отрезанные, однако на кадрах невооруженным глазом видно, что Баронесса не прикасалась к платью. Магия!

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Круэлла

Серый человек (2022)

Тот самый Серый человек, герой Сьерра Шесть (Райан Гослинг), за несколько минут создал новую марку машины, чтобы отвезти свою подопечную в больницу из-за сломанного кардиостимулятора. Дело в том, что к госпиталю подъезжает автомобиль Audi e-tron GT, которого на тот момент еще не существовало. Машина появилась в конце 2020 года, а действие в сцене разворачивались в 2019 году.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Серый человек

Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022)

Логические несостыковки многие могли заметить в триквеле «Фантастических тварей». Когда Дамблдор (Джуд Лоу) рассказывал Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн) про проклятие, которое связывает его с Грин-де-Вальдом (Мадс Миккельсен), он упоминает, что из-за этого не может с ним сражаться. При этом в финале герои вступают в схватку, напрочь забывая о том, что им нельзя это делать из-за обета. Само проклятие, к слову, решило не нагнетать обстановку и чудом не сработало в тот момент.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Не смотрите наверх (2021)

В сцене, где доктор Рэндалл Минди (Леонардо ДиКаприо) едет в машине, нашлось даже два подряд киноляпа. Первый – когда он все еще находится за рулем, на соседних полосах нет машин, однако в следующую секунду из ниоткуда слева от него появляется автомобиль. Позже, когда док выходит из машины, он забывает свой телефон на держателе, но чуть позже обнаруживает его в кармане.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Не смотрите наверх

Красное уведомление (2021)

В сцене, где герои плавно движутся по коридорам музея Рима к драгоценным золотым яйцам, можно увидеть картины, которые находятся внутри. При детальном рассмотрении слева можно увидеть произведение искусства под названием «Рождение Венеры». В реальном мире картина выставляется не в римском музее, а во Флоренции, не говоря уже о том, что такие ценнейшие экспонаты не находятся без защиты.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Красное уведомление

Дюна (2021)

В сцене, где робот-комар пытается убить наследника дома Атрейдесов Пола (Тимоти Шаламе), он прожигает в барельефе на стене небольшую дыру. После этого к комнате, где происходило действие, по сюжету вернулись вновь, однако следов от микроубийцы уже не было. Можно списать все на высокие технологии, которые незаметно для всех заделали дыру в стене.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Дюна

Затерянный город (2022)

Герой Джек Трейнер (Брэд Питт), отправляясь в экспедицию, садится в небольшую голубую машину, которая никак не подготовлена для подобных путешествий. Персонаж открывает дверь автомобиля и разговаривает с Аланом Кэприсом (Ченнинг Татум), а в стекле тем временем отражается совершенно посторонний человек, который явно не похож на собеседника Трейнера. Вероятно, это был член съемочной группы, которого не заметили при монтаже.

Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах
Затерянный город

Фото: Legion-Media
Алина Маркина
Алина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
7 фильмов, которые научат вас любить себя 7 фильмов, которые научат вас любить себя Читать далее 15 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Что посмотреть на выходных: инопланетное вторжение, вампиры и куклы Читать далее 16 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Не для слабонервных: 5 фильмов, которые могут травмировать психику Читать далее 17 сентября 2022
Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах Читать далее 18 сентября 2022
Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Тест: ответь на 5 вопросов и узнай какую комедию тебе стоит пересмотреть Читать далее 15 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Деньги решают все: Как выглядели 10 популярных актрис в начале карьеры Читать далее 16 сентября 2022
Related video