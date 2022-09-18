Спорим, вы не заметили: 10 глупых ляпов в новых популярных фильмах

Ляпы в фильмах – явление частое, если не постоянное. Даже самая профессиональная команда не сможет отследить все передвижения актеров, их изменения в гардеробе, монтажные склейки и прочие детали, чтобы сделать проект безупречным. Поэтому, на радость зрителям, мы сделали подборку киноляпов в нашумевших фильмах, на которые многие могли не обратить внимания при первом просмотре.

В фильме «Главный герой» нам показывают квартиру Парня (Райан Рейнольдс). Среди предметов интерьера внимательные зрители могли рассмотреть календарь. На первый взгляд, он ничем не отличается от стандартного, однако после цифры 3 идет 5. Таинственное исчезновение четверки в календаре далее никак не было объяснено, а значит, это можно считать киноляпом.

Главный герой

За передвижениями Нейтана Дрейка (Том Холланд), противоречащими всем законам физики, наблюдать можно бесконечно, выискивая все новые и новые «грешки». Тем не менее ляп в начале фильма не связан с главным героем. В последнюю секунду, когда Нейтан Дрейк чудом прыгает в самолет, на него движется красный мерседес, за рулем которого никого нет. Чуть позже зрителям показывают кадр, где машиной с водительского места управляет Хлоя Фрейзер (София Тейлор Али).

Анчартед: на картах не значится

В новом фильме про мага Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), события которого происходят после «Нет пути домой» Человека-паука, тоже можно найти массу ляпов и несостыковок по сюжету. Сидя в кафе с Америкой Чавес (Сочил Гомес) и Вонгом (Бенедикт Вонг), супергерой рассказывает о том, что произошло с Человеком-пауком. В последнем фильме про него Стрэндж стер память всем, кто знал про него, включая себя и Вонга.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Фильм «Круэлла» изначально не был заявлен как фэнтези, однако в некоторых сценах можно увидеть настоящую магию. На моменте, где баронесса фон Хеллман (Эмма Томпсон) рассматривает наряды, представленные дизайнерами, она останавливается возле платья Стервеллы де Виль (Эмма Стоун) и делает движение лезвием в воздухе. После этого части наряда отваливаются, будто только что отрезанные, однако на кадрах невооруженным глазом видно, что Баронесса не прикасалась к платью. Магия!

Круэлла

Тот самый Серый человек, герой Сьерра Шесть (Райан Гослинг), за несколько минут создал новую марку машины, чтобы отвезти свою подопечную в больницу из-за сломанного кардиостимулятора. Дело в том, что к госпиталю подъезжает автомобиль Audi e-tron GT, которого на тот момент еще не существовало. Машина появилась в конце 2020 года, а действие в сцене разворачивались в 2019 году.

Серый человек

Логические несостыковки многие могли заметить в триквеле «Фантастических тварей». Когда Дамблдор (Джуд Лоу) рассказывал Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн) про проклятие, которое связывает его с Грин-де-Вальдом (Мадс Миккельсен), он упоминает, что из-за этого не может с ним сражаться. При этом в финале герои вступают в схватку, напрочь забывая о том, что им нельзя это делать из-за обета. Само проклятие, к слову, решило не нагнетать обстановку и чудом не сработало в тот момент.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора

В сцене, где доктор Рэндалл Минди (Леонардо ДиКаприо) едет в машине, нашлось даже два подряд киноляпа. Первый – когда он все еще находится за рулем, на соседних полосах нет машин, однако в следующую секунду из ниоткуда слева от него появляется автомобиль. Позже, когда док выходит из машины, он забывает свой телефон на держателе, но чуть позже обнаруживает его в кармане.

Не смотрите наверх

В сцене, где герои плавно движутся по коридорам музея Рима к драгоценным золотым яйцам, можно увидеть картины, которые находятся внутри. При детальном рассмотрении слева можно увидеть произведение искусства под названием «Рождение Венеры». В реальном мире картина выставляется не в римском музее, а во Флоренции, не говоря уже о том, что такие ценнейшие экспонаты не находятся без защиты.

Красное уведомление

В сцене, где робот-комар пытается убить наследника дома Атрейдесов Пола (Тимоти Шаламе), он прожигает в барельефе на стене небольшую дыру. После этого к комнате, где происходило действие, по сюжету вернулись вновь, однако следов от микроубийцы уже не было. Можно списать все на высокие технологии, которые незаметно для всех заделали дыру в стене.

Дюна

Герой Джек Трейнер (Брэд Питт), отправляясь в экспедицию, садится в небольшую голубую машину, которая никак не подготовлена для подобных путешествий. Персонаж открывает дверь автомобиля и разговаривает с Аланом Кэприсом (Ченнинг Татум), а в стекле тем временем отражается совершенно посторонний человек, который явно не похож на собеседника Трейнера. Вероятно, это был член съемочной группы, которого не заметили при монтаже.