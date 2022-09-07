Киллер Антонио Бандерас рискует всем ради спасения девочки в трейлере боевика «Барракуда»

Студии Millenium и Screen Media представили трейлер остросюжетного боевика «Барракуда», в котором Антонио Бандерас сыграл опытного киллера, который стремится спасти девочку-подростка. Цифровой релиз картины намечен на 23 сентября. В этот же день отечественный прокатчик «Global Film» планирует организовать премьеру в российских кинотеатрах.

В центре сюжета окажется уважаемый профессиональный наемник из Майами по имени Куда (Бандерас), упоминание о котором вселяет ужас в весь местный преступный мир. Однажды герою Бандераса приходится вступить в неравное противостояние со своими работодателями, которым он многие годы преданно служил. Отправной точкой сюжета становится похищение ни в чем не повинной 15-летней школьницы (Золи Григгс), с которой подружился Куда. Оказывается, что за похищением стоит мафиозная «крестная мать» Эстель в исполнении Кейт Босворт. Куда, будучи убийцей с золотым сердцем и моральными принципами, не может допустить такой несправедливости, поэтому он идет против всех, направляя свою ярость на своих же работодателей.

В остальной актерский состав Моджиан Ариа, Алексис Рен, Марк Смит, Наталия Берн, Кристос Василопулос и рэпер 2 Chainz. Снял фильм режиссер-дебютант Ричард Хьюз. Сценарий написал автор «На гребне волны» и «Игр патриотов» В. Питер Айлифф.