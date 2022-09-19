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Киноафиша Новости Орландо Блум сыграет с Дэвидом Харбором в экранизации видеоигры Gran Turismo

Орландо Блум сыграет с Дэвидом Харбором в экранизации видеоигры Gran Turismo

19 сентября 2022 11:33
Орландо Блум сыграет с Дэвидом Харбором в экранизации видеоигры Gran Turismo

В ленте от режиссера «Района №9» расскажут про геймера, который стал настоящим гонщиком.

В актерском составе экранизации видеоигры Gran Turismo, которую поставит режиссер «Района №9» Нил Бломкамп, произошло еще одно примечательно пополнение. По сведениям издания Deadline, к киноадаптации знаменитого гоночного симулятора присоединился Орландо Блум. Вместе со звездой «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» в будущем фильме снимутся Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Арчи Мадекве («Поколение Вояджер»).

В центре сюжета спортивной ленты окажется молодой геймер, ставший настоящим гонщиком благодаря навыкам, приобретенным в одноименной игре. Полноценно реализовать потенциал на реальных автомобилях многообещающем новичку будет помогать опытный наставник. Мадекве сыграет центрального персонажа, тогда как образ его ментора воплотит Харбор. Блуму досталась роль алчного маркетолога.

Сценарий картины написали Джейсон Холл («Снайпер») и Зак Бэйлин («Король Ричард»). В продюсерскую команду вошли Асад Кызылбаш и Картер Свон из PlayStation Productions, а также Дуг Белград и Дана Брунетти. Съемки стартуют уже в ближайшее время. Студия Sony Pictures выпустит фильм в кинотеатры 11 августа 2023 года.

В числе ближайших проектов Блума заявлен второй сезон многосерийного викторианского детектива «Карнивал Роу», триллер с Энди МакДауэлл «Красная правая рука» и комедия с Питом Дэвидсоном «Волшебники».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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