Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи

Уже завтра выйдут два премьерных эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти» – главного события 2022 года для фанатов Толкина. В нашу жизнь снова вернется удивительный мир Средиземья – с эльфами, гномами, эпическими битвами и фантастической атмосферой. Рассказываем, что важно знать, чтобы подготовиться к сериалу и не запутаться в главных событиях и персонажах.

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Когда происходят события сериала «Властелин колец: Кольца власти»?

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, которая длилась три с половиной тысячелетия, но шоураннеры сократили ее до двух лет. События происходят за тысячи лет до основания Братства Кольца в культовой трилогии Толкина, в которой описана Третья эпоха. Проще говоря, «Кольца власти» – это приквел «Хоббита» и «Властелина колец».

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Властелин колец: Кольца власти

Вторая эпоха: предыстория

Началом Второй эпохи Средиземья стало поражение Повелителя Тьмы Моргота – абсолютного могущественного зла и аналога христианского Сатаны (как о нем отзывался сам Толкин). От многолетней Войны Гнева, развязанной первым Темным Властелином в Первую эпоху, пострадали эльфы-нолдор (большая часть старшего поколения правителей пала), люди и другие народы Средиземья. Всесильного Моргота удалось одолеть, лишь прибегнув к помощи Валар, божественных сущностей из Легендариума Толкина, которые управляют миром, – Повелитель Тьмы был одним из них до своего падения.

Властелин колец: Кольца власти

Что происходит в сериале?

После победы над Морготом его преданный слуга Саурон, известный антагонист трилогии «Властелин колец», исчез, но эльфийка Галадриэль, одна из ключевых героинь сериала, убеждена, что тот что-то замышляет, чтобы вернуться и захватить Средиземье.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» подробно расскажет о восстановлении и процветании континента после войны, в том числе о жизни островного королевства Нуменор (родине предков Арагорна), которое было даровано людям за то, что они сражались против Моргота. Шоураннеры сделали акцент на политических интригах и борьбе за власть в Нуменоре.

В первом сезоне покажут королевства эльфов – Эрегион и Харлиндон. Вторым правит король Гиль-Галад (его мы видели в прологе «Властелина колец: Братства Кольца»). Сериал осветит и историю Кхазад-Дума, подгорного царства гномов. Оно процветало во Вторую эпоху, а его правитель Дурин III дружил с эльфами из Эрегиона. Стоит добавить, что именно в Мории (бывшем Кхазад-Думе) члены Братства Кольца бились с орками, а Гэндальф вступил в схватку с Балрогом.

Первый сезон (всего их будет пять), по словам шоураннеров, раскрывает личности главных героев, а второй и остальные – фокусируются на истории Средиземья. Среди главных событий Второй эпохи, о которых расскажут в сериале, – восхождение Саурона и создание Колец власти. Темный Властелин, одержимый жаждой господства, захочет стать владыкой Средиземья. Сначала он, приняв прекрасный облик, покорит эльфов Эрегиона, а затем с помощью кузнецов Эребора создаст Кольца власти – для эльфов, людей и гномов – и одно для себя – Единое Кольцо Всевластия, способное подчинить волю остальных. Кульминационным моментом сериала станет Последний союз людей и эльфов, когда нумеронцы (будущие основатели Гондора) под предводительством Элендиля объединятся с эльфами и свергнут Темного Властелина в первый раз.

Галадриэль, эльфийка и будущая владычица Лориэна

Основные персонажи сериала «Властелин колец: Кольца власти»

С большинством центральных героев сериала мы уже встречались в кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона, в том числе в прологе.

Галадриэль

Эльфийка и будущая владычица Лориэна, родившаяся в Эпоху Деревьев. Во время Войны Гнева героиня потеряла большую часть семьи и поэтому одержима борьбой с темными силами. Галадриэль, облаченная в доспехи, бесстрашно сражается с чудовищами и пытается найти Саурона, чтобы его уничтожить. В трилогии Питера Джексона ее сыграла Кейт Бланшетт, а в сериале роль исполнила Морфидд Кларк («Дракула», «Темные начала»).

Галадриэль

Элронд

Элронд – полуэльф, хозяин Ривенделла во «Властелине колец» и отец Арвен. Именно он собрал Братство Кольца. В сериале покажут становление молодого героя. Вместе с королем Гиль-Галадом, он вступит в войну с Сауроном. В «Кольцах власти» Элронда сыграл актер Роберт Арамайо («King’s Man: Начало» и «Игра престолов»).

Элронд

Элендиль

Родоначальник нуменорских королевских династий. Когда Нуменор к концу Второй эпохи отрекся от веры в божество Эру, именно Элендиль оставался ей предан – это подчеркивается в сериале. Вместе с сыновьями, Анарионом и Исильдуром, он сражался с Сауроном в прологе «Властелина колец». Анариона в сериале заменили на женского персонажа – Эариэн, которая мечтает строить города.

Элендиль

Исильдур

Сын Элендиля и основатель королевской династии Гондора. Именно Исильдур обломком отцовского меча отсек пальцы Саурону, победив его, и забрал себе Кольцо Всевластья. Этот момент из «Властелина колец» знают наизусть все фанаты. В сериале расскажут о взрослении Исильдура.

Исильдур

Дурин IV

Гном, король Казад-Дума, получивший одно из Семи колец. Торин Дубощит из «Хоббита» – потомок Рода Дурина.

Дурин IV

Гил-Галад

Король эльфов Харлиндона (южной части Линдона), который вместе с Элендилем возглавит Последний союз людей эльфов, чтобы уничтожить Саурона.

Гил-Галад

Адар

Новый персонаж вселенной «Властелина колец». Адар – эльф, который примкнет к темным силам и, по слухам, станет главным злодеем в первом сезоне. Вероятно, он может стать приспешником Саурона. Адара сыграл Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов»).

Адар

Саурон

В каком обличии появится главный антагонист – до сих пор главная загадка сериала. В трейлере его намеренно не показали, но фанаты предполагают, что им может оказаться загадочный герой Хальбранд или эльф Адар. А вот сцена, где хитрый Саурон, в образе прекрасного Аннатара явился эльфам, обязательно должна быть в первом сезоне.