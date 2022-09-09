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Киноафиша Новости В новом трейлере «Черного Адама» показали суперзлодея Саббака

В новом трейлере «Черного Адама» показали суперзлодея Саббака

9 сентября 2022 11:42
В новом трейлере «Черного Адама» показали суперзлодея Саббака

Имя актера, сыгравшего антагониста, создатели скрывали до последнего момента.

До премьеры «Черного Адама» осталось всего полтора месяца, поэтому рекламная кампания очередного кинокомикса DC набирает обороты — следом за порцией постеров в сети появился совершенно новый эпический трейлер, в котором продемонстрировали множество свежих кадров с несокрушимым героем Дуэйна Джонсона и его окружением, а также раскрыли облик жуткого злодея Саббака в исполнении Марвана Кензари.

В масштабном блокбастере Жауме Кольета-Серры («Круиз по джунглям») будет показано, как наделенный божественной мощью Тет Адам (Джонсон) попадет в заточение на тысячи лет. Такая участь его постигла из-за того, что он использовал свою безграничную силу в целях мести за любимых. Сумев наконец вырваться из плена, Адам начинает искать ответы, попутно верша правосудие, подпитываемое звериной яростью. Вызов ему бросает организация Общество справедливости Америки под руководством многоопытного чародея Доктора Фейта (Пирс Броснан). В эту супергеройскую команду входят Человек-ястреб (Элдис Ходж), Циклон (Куинтесса Суинделл) и Атомный крушитель (Ной Сентинео).

В ленте Warner Bros. также сыграли Сара Шахи, Джозеф Гатт, Оделя Алеви, Ули Латукефу и Виола Дэвис, которая в очередной раз предстанет в качестве Аманды Уоллер.

Премьера «Черного Адама состоится 21 октября.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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