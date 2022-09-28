Аудитория «Дома Дракона» выросла еще на 3% после временного скачка в шестом эпизоде

Шестая серия «Дома Дракона» привлекла к себе на 3% больше зрителей, чем предыдущий эпизод сериала. Такими данным делится ресурс Variety .

Также в отчете издания говорится, что каждая новая серия шоу приносит сериалу все больше аудитории. Такая прогрессия наблюдается уже три недели подряд: четвертый эпизод увеличил количество зрителей на 5%, а пятый — также на 3%. Кроме того, по данным на 20 сентября каждую новую серию смотрят в среднем 29 миллионов зрителей на всех платформах. Такие показатели являются впечатляющим достижением для любого сериала, даже с учетом выхода «Дома Дракона» и на телевидении, и стриминговых сервисах.

Премьера шестого эпизода «Дома Дракона» под названием «Принцесса и королева» состоялась 26 сентября. Серия ознаменовала собой временной скачок на десять лет вперед. Из-за этого скачка в актерском составе были проведены некоторые изменения: Эмма Д’Арси сменила Милли Олкок в роли Рейниры Таргариен, а Оливия Кук переняла роль Алисент Хайтауэр, которую ранее играла Эмили Кэри. Хотя Олкок и Кэри быстро удостоились безграничной любви со стороны фанатов шоу, их уход не привел к падению рейтингов. Судя по всему, у команды «Дома Дракона» есть еще много того, что она могла бы предложить своей аудитории.