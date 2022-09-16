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Киноафиша Новости Наоми Аки воплощает Уитни Хьюстон в первом трейлере байопика I Wanna Dance With Somebody

Наоми Аки воплощает Уитни Хьюстон в первом трейлере байопика I Wanna Dance With Somebody

16 сентября 2022 09:01
Наоми Аки воплощает Уитни Хьюстон в первом трейлере байопика I Wanna Dance With Somebody

В ленте по сценарию автора «Богемской рапсодии» полностью осветят биографию звезды.

Студия Sony Pictures представила первый официальный трейлер биографической драмы об Уитни Хьюстон, в которой образ легендарной певицы воплотила Наоми Аки, известная по небольшой роли в девятом эпизоде «Звездных войн» и криминальному мюзиклу «Финальный аккорд». Картина получила название I Wanna Dance With Somebody, то есть «Я хочу с кем-нибудь потанцевать» — в честь одноименной композиции поп-иконы.

Согласно короткому синопсису, байопик будет представлять собой портрет сложной и многогранной женщины, покорившей своим уникальным голосом весь мир. В ленте будет отображен тернистый жизненный путь Хьюстон: от момента, когда она была обыкновенной хористкой из Нью-Джерси, до гламурного периода, когда она уже покорила музыкальный олимп и стала певицей с самым большим количеством наград. Но за своим заслуги звезда заплатила слишком высокую цену — в этот список можно включить неудачный брак с токсичным супругом Бобби Брауном, проблемы с наркотиками и, конечно же, раннюю смерть в возрасте 48 лет.

Также в актерский состав вошли Стэнли Туччи, Эштон Сандерс, Тамара Тюни, Кларк Питерс и Нафиса Уильямс. Снял фильм режиссер Кейси Леммонс («Гарриет»). Сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен.

Премьера I Wanna Dance With Somebody состоится 21 декабря этого года.

Фото: Sony
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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