Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события

История, рассказанная самой жизнью, нередко оказывается более красочной и захватывающей по сравнению с тем, что может выдумать с нуля сценарист. А кино с таким сюжетом становится своего рода машиной времени. Оно отправляет зрителей в прошлое и знакомит с людьми и событиями давно ушедших дней. Конечно, ждать от фильмов, основанных на реальных событиях, документальной точности не приходится. Зато в некоторых случаях создатели проектов настолько достоверно показывают детали и эпизоды, что кажется, будто они лично при этом присутствовали.

Блондинка (2022)

Байопик Эндрю Доминика, основанный на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, которая написала авторскую интерпретацию биографии актрисы Мэрилин Монро. Несмотря на то что сюжет представляет собой по большей части фантазию о жизни голливудской дивы, уже многие говорят о том, что этот фильм — наиболее точное и откровенное попадание в образ. При том, что картина не претендует на историческую достоверность, создатели фильма уделили массу времени детализации сцен и образов, копируя настоящие фотографии с Мэрилин. А исполнительница главной роли Ана де Армас целый год работала над правильным произношением текста, чтобы убрать свой кубинский акцент.

Фильм представили в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2022 года, а 28 сентября он выйдет на «Нетфликсе».

Ана де Армас в фильме «Блондинка» и Мэрилин Монро

Суд над чикагской семеркой (2020)

Фильм рассказывает реальную историю абсурдного судебного процесса над семью гражданскими активистами в США с 1968 по 1970 год, протестующими против войны во Вьетнаме. Их обвиняли в организации беспорядков на съезде Демократической партии 1968 года в Чикаго. Кино от режиссера Аарона Соркина насыщено скетчами и состоит из таких странных сцен, что все это кажется выдумкой. Однако, не считая некоторой драматизации процесса и упущенных деталей, суд показан близко к реальности, и даже диалоги отчасти были взяты из судебных расшифровок. К тому же роли семерых и других героев той истории талантливо исполнили настоящие голливудские суперзвезды, среди которых Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Майкл Китон, Джозеф Гордон-Левитт и другие.

Саша Барон Коэн в фильме «Суд над чикагской семеркой» и Эбби Хоффман

Ford против Ferrari (2019)

Фильм с участием оскароносных актеров Мэтта Деймона и Кристиана Бэйла, которые сыграли автомобилестроителя из Лос-Анджелеса Кэрролла Шелби и гонщика-инженера Кена Майлза соответственно. Картина рассказывает реальную историю противостояния Генри Форда и Энцо Феррари в 1960-х годах на легендарной гонке на выносливость во французском Ле-Мане. В фильме, конечно, достаточно исторических киноляпов, но и не меньше правдивых фактов. Кроме того, создателям картины пришлось изготовить для съемок спорткары, построить трассу, пит-лейны и сектор для прессы по 300 архивным фотографиям, полученным из самых разных источников. Оператор Фидон Папамайкл копировал технику съемки, вдохновляясь классическими спортивными драмами «Гран-при» и «Ле-Ман». А Кристиан Бэйл, как всегда, удивил всех своей способностью перевоплощаться, сбросив вес и в точности скопировав мимику задиры Майлза.

Кристиан Бэйл в фильме «‎Ford против Ferrari»‎ и Кен Майлз

Богемская рапсодия (2018)

История жизни певца Фредди Меркьюри и легендарной группы Queen превратилась в один из самых успешных музыкальных байопиков в Голливуде. Рами Малек блистательно исполнил роль персидско-британского певца с уникальным голосом. Однако в художественной картине, как это часто бывает, создатели позволили себе несколько творческих отступлений. И хотя публика оценила фильм положительно, критикам не понравилось искажение фактов о связи ВИЧ-инфекции Фредди и благотворительного выступления на Live Aid в 1985. На самом деле артист узнал о своей болезни только через два года. Несмотря на некоторые несоответствия историческим фактам, последние несколько минут фильма, в которых актеры повторяют легендарный концерт на стадионе «Уэмбли», переносят зрителей в прошлое и не оставляют никого равнодушными.

Рами Малек в фильме «‎Богемская распсодия» и Фредди Меркьюри

Тоня против всех (2017)

Черная комедия про главный спортивный скандал 90-х, в центре которого была фигуристка Тоня Хардинг. В фильме рассказывается, через что пришлось пройти девушке (в роли спортсменки Марго Робби), наделенной большим талантом в фигурном катании. Актрисе удалось убедительно сыграть первую фигуристку, выполнившую на соревнованиях два тройных акселя. И хотя в сложных прыжках Марго подменяли дублерши, ей и самой пришлось учиться кататься на коньках и выполнять трюки. Помимо этого, непросто было передать бешеный и импульсивный характер Тони. В конечном итоге удивительно, как с небольшим бюджетом, приемом разрушения четвертой стены и сразу с несколькими вариациями происходящего им удалось рассказать очень правдоподобную историю о страстях на Олимпийских играх.