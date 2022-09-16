О судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд сняли художественный фильм

Картина о скандальном разбирательстве выйдет уже в этом месяце.

Компания MarVista Entertainment выпустит художественный фильм о скандальном суде между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Картина получила название Hot Take: The Depp/Heard Trial («Горячий дубль: суд Депп/Херд»), она станет эксклюзивом бесплатного стримингового сервиса Tubi.

Роль Деппа исполнил актер Марк Гапка («Параллели»), а образ Херд воплотит на экране актриса Меган Дэвис («Королевский блеск»). Также в картине появятся Мелисса Марти («Пожарная часть 19»), в роли адвоката Деппа Камиллы Васкес, и Мэри Кэрриг («Закон и порядок: настоящее преступление») в роли Элейн Бредехофт, адвоката Херд. Сценаристом фильма выступил Гай Николуччи, а режиссером — Сара Ломан («Вне зоны доступа»).

Релиз фильма состоится уже через две недели, 30 сентября. По словам контент-менеджера Tubi Адама Левинсона, проект был быстро запущен в производство и завершен, «чтобы успеть запечатлеть своевременный взгляд на историю, которая во многом определила дух нашего времени».

Судебные разбирательства между Деппом и Херд завершились 1 июня этого года. Присяжные пришли к выводу, что Херд долгие годы клеветала на Деппа, обвиняя своего бывшего мужа в домашнем насилии. Присяжные также признали Деппа виновным в клевете за ложное заявление, которое адвокат актера сделал в адрес Херд.