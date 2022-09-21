В российский прокат выходит боевик с Брюсом Уиллисом «Под наблюдением»

Уже послезавтра в российских онлайн-кинотеатрах состоится премьера нового остросюжетного боевика с Брюсом Уиллисом «Под наблюдением». В преддверии релиза прокатная компания «Вольга» выпустила на своем официальном YouTube-канале свежий дублированный трейлер.

В центре сюжета окажется федеральный агент Джастин Роза (Кевин Диллон), котором поручают наблюдение за членом картеля по контрабанде оружия. Задача протагониста — любой ценой сохранить бандиту жизнь. Проблемы начинаются очень скоро. Дом объекта оккупирует команда наемников, поэтому оперативнику приходится нарушить свой протокол. Чтобы спасти гангстера, он связывается с ним напрямую, тем самым подвергая всю операцию под угрозу срыва. В дальнейшем оба становятся мишенями коррумпированных стражей порядка. Чтобы выпутаться из безвыходной ситуации, им нужно будет вывести на чистую воду высшие эшелоны власти.

Также в фильме сыграли Оливер Тревена, Тексас Бэттл, Шелби Кобб, Марти Дункан, Джон Д. Хикман, Брэдфорд Норрис и Адам Уэль Поттер. За режиссуру отвечает ирано-американский постановщик Мэтт Эскандари, ранее работавший с Уиллисом над экшенами «Приказано: уничтожить», «Дожить до утра» и «Ночь в осаде». Сценарий написал новичок Брэндон Стифер.