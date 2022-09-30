Джейсон Бейтман снимет для Netflix триллер об ухищрениях ФБР для поимки преступников

В основу ляжет реальная история, по которой написали книгу.

Звезда «Озарка» и «Задержки в развитии» Джейсон Бейтман выбрал материал для своего следующего режиссерского проекта. Как сообщает Deadline, кинематографист возглавит съемки триллера «Темный провод» (Dark Wire). Права на проект приобрел стриминговый сервис Netflix.

В основу фильма ляэет одноименная книга журналиста Джозефа Кокса. В своем материале автор осветил правдивую историю о том, как агенты ФБР основали поддельную телекоммуникационную компанию. На такие ухищрения оперативники пошли для поимки международных преступников. Рискованная ставка многократно себя оправдала, поскольку оперативникам удалось арестовать свыше тысячи бандитов.

Адаптацию материала уже поручили сценаристу Мэттью Ортону («Операция «Финал», «Лунный рыцарь»). Вместе с Бейтманом и компанией 21 Laps производственный процесс курирует продюсерская команда «Очень странных дел»: Шон Леви, Дэн Ливайн и Дэн Коэн.

Для Бейтмана это будет уже третий полнометражный режиссерский проект после комедий «Плохие слова» и «Семейка Фэнг». Как постановщик Бейтман нередко работает на телевидении. В его послужном списке даже есть премия «Эмми» за поставленный им эпизод «Озарка».