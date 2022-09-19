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Сегодня на ТНТ стартует сериал Иды Галич «Капельник»

19 сентября 2022 15:50
Сегодня на ТНТ стартует сериал Иды Галич «Капельник»

Комедийная драма о бывшем наркомане, который ищет возможность искупить свои прошлые грехи.

19 сентября на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Капельник». Это драмеди о враче, который их всех сил пытается исправить свои прошлые ошибки.

В прошлом у Вани и его девушки Марии была тяжелая наркотическая зависимость. Мария погибла от передозировки, что заставило героя слезть с иглы. После восстановления он начинает винить себя в смерти любимой. Мать девушки, будучи не в силах выдержать горя, тяжело заболевает, и для выздоровления ей требуется дорогая операция. Ваня решает искупить свои грехи добрым делом и помочь женщине собрать деньги на операцию. Для этого он устраивается анестезиологом в престижную московскую клинику, а вместе с тем тайно начинает подрабатывать «капельником», то есть человеком, который снимает симптомы ломки у звездных алкоголиков и наркоманов.

Центральные роли в сериале достались Денису Прыткову, Сергею Лавыгину и Александру Ратникову. Режиссером шоу выступил Илья Аксенов, который ранее принял участие в создании отечественного хита «Мир! Дружба! Жвачка!» и семейной комедии «Родные».

Автором идеи «Капельника» выступила телеведущая и певица Ида Галич. Именно она дала сценаристам эксклюзивный внутренний взгляд на мир шоу-бизнеса и звезд интернета, в котором многим зачастую действительно бывает необходима помощь «капельника».

Онлайн-премьера шоу состоялась еще 15 сентября на стриминговом сервисе PREMIER, а теперь первые серии выйдут и на телеэкранах. Первый сезон состоит из восьми серий, о возможном продолжении сериала пока ничего неизвестно.

Фото: PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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