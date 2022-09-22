От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино

Кинематограф всегда был самым дорогим видом искусства. Масштабные декорации, аутентичные костюмы, гонорары актеров – все это порой требует поистине немыслимых трат. И все же среди голливудских шедевров есть фильмы, бюджет которых поражает даже опытных экспертов и коллег-режиссеров. Давайте выясним, какие фильмы обошлись своим создателям в самые огромные суммы в истории.

200 миллиона долларов

Классический шедевр от Джеймса Кэмерона. Что и говорить, этот режиссер любит размах! Для конца 90-х визуальная составляющая «Титаника» стала настоящим откровением. Полностью воссозданные на основе записей и проектов интерьеры трансатлантического лайнера, мистическое «оживление» затонувшего судна на экране и, конечно, доныне непревзойденная в кинематографе сцена кораблекрушения в океане. К бюджету этого фильма вопросов уж точно не возникает, хотя в 1997 году он и шокировал не меньше, чем сам фильм.

Титаник

237 миллион долларов

И снова большая работа Джеймса Кэмерона. В бюджете этого фильма, как и в его успехе, сомневаться не приходится! Именно «Аватар» вспоминается в первую очередь, когда речь заходит о дорогостоящем и высокотехнологичном кино. Режиссер создал на экране целый мир: уникальные 3D-модели персонажей и диковинных животных, атмосферные ландшафты Пандоры, природные явления и космические корабли. Сам Джеймс признается, что мечтал об этом проекте с середины 90-х годов, но ждал, когда в мире появятся технологии, способные в полной мере воплотить его видение. Неудивительно, что бюджет фильма такой огромный. Однако эти траты не прошли даром! В прокате «Аватар» взорвал кассу и принес создателям почти 3 миллиарда долларов.

Аватар

250 миллиона долларов

Первое вторжение Пожирателей смерти в Хогвартс, трагическая гибель профессора Дамблдора на вершине башни, огромная Выручай-комната, пещера с крестражем – и все это в одной части поттерианы. Неудивительно, что шестой фильм стал самым дорогим в этой франшизе, обогнав даже решающую битву со злом в «Дарах смерти. Часть II». Помимо ожидаемых трат на создание уникальных локаций волшебного мира, значительной статьей расходов стали гонорары «звездному трио». К этому фильму юные Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт уже в полной мере осознали свою незаменимость и повысили расценки.

Гарри Поттер и Принц-Полукровка

250 миллионов долларов

К сожалению, не все траты кинематографистов приносят ожидаемые плоды. Завершающая часть трилогии о Питере Паркере с Тоби Магуайером в главной роли получила разгромные рецензии критиков и не возымела успеха у большинства фанатов. Тем не менее в прокате этот супергеройский фильм окупился, собрав 890 миллионов против 250 потраченных.

Человек-паук: Враг в отражении

260 миллионов долларов

Среди анимационных фильмов сильно выделился мультик «Рапунцель: Запутанная история» от Walt Disney Pictures. Он стал самым дорогим анимационным проектом за всю историю кино, а на его создание ушло без малого 6 лет и 260 миллионов. Дело в том, что создатели использовали новейшую технологию моделирования мимики персонажей, которая впоследствии стала трендом и породила целый ряд похожих проектов (например, «Холодное сердце»). Зрители и критики очень впечатлились: на IMDb мультфильм заработал оценку 7,7, на «Кинопоиске» – 7,9, а на Ivi – 8,5 из 10 баллов.

Рапунцель: Запутанная история

275 миллионов долларов

Вселенная «Звездных войн» также не могла не засветиться в этом списке. Спин-офф 2018 года об отважном Соло обогнал по бюджету все предыдущие части франшизы. Режиссер Рон Ховард потратил на создание фильма 275 миллионов, использовав непревзойденную графику и компьютерные технологии. Кстати, с таким же бюджетом в прокат вышли и «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» (2019), а «Звёздные Войны: Последние джедаи» (2017) обошлись чуть дешевле – в 262 миллиона долларов.

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

300 миллионов долларов

Компания DC собрала на экране одного фильма целую россыпь звезд первой величины. Бэтмена сыграл Бен Аффлек, Супермена – будущий ведьмак Генри Кавилл, Чудо-женщину – красавица Галь Гадот, Флэша – Эзра Миллер, Аквамена – звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа. А срежиссировал все это сам Зак Снайдер. Возможно, с точки зрения конкурирующей вселенной Marvel фильм получился и не самым зрелищным, но такой актерский состав не мог остаться незамеченным. Судя по нему, основная часть бюджета ушла именно на гонорары супергероев и на рекламную кампанию. И все же в прокате «Лига справедливости» с треском провалилась, не дотянув до планируемой «безубыточной» черты в 750 миллионов долларов.

Лига справедливости

339 миллиона долларов

Удивительно видеть в этом списке столь старый фильм, правда? В свое время на его съемки было потрачено 44 миллиона долларов. Тем не менее в 1963 году это была поистине огромная сумма. В пересчете на современные деньги съемки «Клеопатры» с Элизабет Тейлор обошлись бы Джозефу Манкевичу аж в 339 миллионов, что превышает траты на «Аватар», «Звездные войны» и многие хиты Marvel. Но не стоит забывать, что в те времена технологии сильно отставали от нынешних. Съемочной группе приходилось буквально строить на площадке египетские пирамиды в натуральную величину.

Клеопатра

365 миллионов долларов

Вот мы и добрались до детища Marvel. «Эра Альтрона» стала самой дорогой частью супергеройской франшизы. Специально для этого фильма художник-постановщик Чарльз Вуд построил целую Башню Мстителей – самую большую декорацию, когда-либо созданную Marvel. И это еще не говоря о высокотехнологичном самолете Quinjet, чудесном оружии и костюмах героев. Чуть меньше денег ушло на создание фильмов «Мстители: Финал» (356 млн) и «Мстители: Война бесконечности» (316 млн).

Мстители: Эра Альтрона

410 миллионов долларов

Самым дорогим голливудским фильмом по-прежнему остается четвертая часть «Пиратов» с Джонни Деппом. Так как из проекта временно удалились исполнители ключевых ролей Орландо Блум и Кира Найтли, режиссеру пришлось возмещать потерю другими способами. Ожившие русалки, расступающиеся моря и, конечно, внезапно объявившаяся дочь Черной Бороды в исполнении блистательной Пенелопы Крус. В итоге бюджет «Странных берегов» достиг до 410 миллионов. Правда реакция аудитории оказалась довольно равнодушной: фанаты и критики согласились, что франшиза начала изживать себя. Тем не менее впоследствии создатели сняли еще одну часть истории – «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»‎.

Пираты Карибского моря: На странных берегах

500 миллионов долларов

И все же возглавляет рейтинг совершенно неожиданный фильм, еще один привет из 60-х годов – советская экранизация «Войны и мира» от Сергея Бондарчука. В 1967 году на съемки масштабной исторической эпопеи из четырех частей ушло 100 миллионов долларов – немалая цифра даже в современном мире. И это с учетом того, что огромная массовка из солдат была предоставлена Министерством обороны совершенно бесплатно. Но мы не забываем об инфляции! В пересчете на нынешние деньги фильм Бондарчука стоит, по разным оценкам, от 500 до 800 миллионов долларов – немыслимая и непревзойденная цифра для кинематографа! Фильм обрел успех не только в СССР, но и во всем мире. В премьерный показ он вышел рекордными 2805 копиями, затем был закуплен для международного проката и высоко оценен зрителями. А в 1969 году даже получил «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.