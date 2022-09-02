Эмма Робертс сыграет в ромкоме о тусовщице, которой предстоит отправиться в космос

Как сообщает Deadline, Эмма Робертс («Мадам Паутина») сыграет главную роль в фильме под названием «Космический кадет» (Space Cadet). Кроме того, Робертс выступит исполнительным продюсером проекта. Согласно источнику, это будет романтическая комедия. Производство начнется в этом месяце. Снимет картину по собственному сценарию режиссер Лиз В. Гарсия («Спасатель»). Премьера состоится на стрим-сервисе Amazon Prime Video.

Главной героиней «Космического кадета» станет любительница вечеринок из Флориды по имени Рекс (Робертс), которая окажется единственной надеждой новой космической программы NASA. Рекс по счастливой случайности оказывается на тренировке с другими кандидатами, у которых может быть лучше резюме, но нет ее сообразительности, отваги и дерзости.

«Невероятное остроумие и комедийный талант Эммы прекрасно подходят к образу Рекс. Представленная Лиз трактовка этой героини делает появление женщин в образовательной программе STEM уникальным и интересным. Мы надеемся, что наш фильм станет вдохновением для молодых женщин, интересующихся этой областью. Космическая гонка продолжает интриговать всех нас, поэтому мы не сомневаемся, что зрители во всем мире будут увлечены этой удивительной историей во главе с женским персонажем», — заявил босс кинокомпании Stampede Ventures Джон Берг.

Дата релиза «Космического кадета» пока не установлена.