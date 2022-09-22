Премьера исторического блокбастера «Сердце пармы» состоится в Перми

Появились подробности предпремьерного показа масштабного исторического эпика «Сердце пармы». Мероприятие пройдет в Перми 5 октября (там велись съемки), за день до широкого релиза. В фойе кинотеатра «Синема Парк Кристалл» будут присутствовать актеры массовки и косплееры, которые воссоздадут съемочную площадку и интерактивы. Сеанс состоится в 19:00 по московскому времени. Стоимость билета — 700 рублей.

Действие ленты развернется в XV веке на фоне противостояния Московского княжества и уральской Пармы. Главный герой — отважный русский князь Михаил (Александр Кузнецов), слепо влюбившийся во вражескую ведьму-ламию Тиче (Елена Ербакова). Центральный персонаж окажется перед тяжелой дилеммой: ему предстоит разрываться между запретной любовью и долгом перед страной. От решений Михаила будет зависеть будущее его народа.

Режиссером фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх», «Метро»). Над сценарием работали Сергей Бодров, Илья Тилькин и Ксения Датнова. Вместе с Кузнецовым и Ербаковой в актерский состав вошли Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Александр Горбатов, Елена Панова, Роза Хайруллина и другие.