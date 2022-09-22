Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Решение уйти" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Премьера исторического блокбастера «Сердце пармы» состоится в Перми

Премьера исторического блокбастера «Сердце пармы» состоится в Перми

22 сентября 2022 13:50
Премьера исторического блокбастера «Сердце пармы» состоится в Перми

Российские кинотеатры возлагают большие надежды на фильм с Александром Кузнецовым.

Появились подробности предпремьерного показа масштабного исторического эпика «Сердце пармы». Мероприятие пройдет в Перми 5 октября (там велись съемки), за день до широкого релиза. В фойе кинотеатра «Синема Парк Кристалл» будут присутствовать актеры массовки и косплееры, которые воссоздадут съемочную площадку и интерактивы. Сеанс состоится в 19:00 по московскому времени. Стоимость билета — 700 рублей.

Действие ленты развернется в XV веке на фоне противостояния Московского княжества и уральской Пармы. Главный герой — отважный русский князь Михаил (Александр Кузнецов), слепо влюбившийся во вражескую ведьму-ламию Тиче (Елена Ербакова). Центральный персонаж окажется перед тяжелой дилеммой: ему предстоит разрываться между запретной любовью и долгом перед страной. От решений Михаила будет зависеть будущее его народа.

Режиссером фильма выступает Антон Мегердичев («Движение вверх», «Метро»). Над сценарием работали Сергей Бодров, Илья Тилькин и Ксения Датнова. Вместе с Кузнецовым и Ербаковой в актерский состав вошли Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Владимир Свирский, Александр Горбатов, Елена Панова, Роза Хайруллина и другие.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
Related video