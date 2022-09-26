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Киноафиша Новости Чего ждать от третьего сезона сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым

Чего ждать от третьего сезона сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым

26 сентября 2022 16:45
Чего ждать от третьего сезона сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым

В продолжении шоу бунтарь-полицейский наконец согласится стать скучным начальником отдела.

В Санкт-Петербурге начались съемки третьего сезона «Лихача», российского детектива с Никитой Панфиловым в главной роли. После окончания съемок в Северной столице съемочная группа планирует продолжить работу в Сочи.

Главный герой сериала — Сергей Сотников, заместитель начальника уголовного розыска Сочи. За большую любовь к езде на мотоцикле коллеги наградили его прозвищем «Лихач». Благодаря своим непревзойденным навыкам Сотников уже давно стал местным героем. Он мог бы даже возглавить всю полицию Сочи, просто работа в кабинете — не для него. В городе постоянно привходят грабежи, похищения и убийства, но жители могут спасть спокойно, ведь Лихач никогда не упустит ни одного преступника.

Чего ждать от третьего сезона сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым

В предстоящем третьем сезоне Сотников наконец согласится занять место начальника уголовного розыска всего Сочи. С помощью верных помощников Кубатко (Денис Пьянов) и Григорьевой (Ольга Павлюкова) главный герой продолжит расследовать самые громкие преступления в южном городе. Главным врагом сыщика в этом сезоне станет криминальная триада. В поисках преступников Лихачу поможет его друг детства Арсений Полтавский. Также в сериале появится новый персонаж — молодой полицейский-мажор, против которого восстанет весь отдел Сотникова.

Второй сезон, состоящий из 30 серий, выйдет на телеканале НТВ 3 октября, при этом создатели обещают, что последняя серия сезона выйдет еще до конца этого года. Премьера третьего сезона состоится в 2023 году, точная ее дата пока неизвестна.

Фото: НТВ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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