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Киноафиша Новости Сэм Мендес считает, что следующий фильм о Джеймсе Бонде должна снять женщина

Сэм Мендес считает, что следующий фильм о Джеймсе Бонде должна снять женщина

15 сентября 2022 11:41
Сэм Мендес считает, что следующий фильм о Джеймсе Бонде должна снять женщина

По мнению постановщика «Скайфолла», франшиза должна идти в ногу со временем.

Пока весь мир гадает о том, кто станет следующим Джеймсом Бондом, создателя «007: Координаты «Скайфолл» и «007: СПЕКТР» Сэма Мендеса больше интересует режиссерский вопрос. В недавнем интервью Deadline кинематографист заявил, что франшиза, как и ее центральный персонаж, должны развиваться в ногу со временем, поэтому в качестве постановщика следующей ленты киносерии об агенте 007 он хотел бы видеть женщину.

«Я не завидую продюсеру Барбаре Брокколи, потому что ей пришлось курировать все пять фильмов с Дэниэлом Крэйгом. В свое время он придал бондиане новый импульс, но франшиза настолько масштабна, что молодому актеру очень сложно удержаться в ней. Попробую перефразировать: я считаю, что исполнитель роли Бонда должен эволюционировать, как и режиссер. Было бы замечательно увидеть в кресле рулевого женщину».

В своих интервью, связанных с релизом «Не время умирать», Брокколи неоднократно подчеркивала, что следующим исполнителем роли британского супершпиона с лицензией на убийство точно будет молодой мужчина, но по поводу режиссера она никогда ничего не говорила.

Предполагается, что поиски новой звезды и, соответственно, режиссера начнутся не раньше следующего года, поэтому разговоров о том, кто возглавит предстоящий перезапуск, в скором времени будет еще очень много.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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