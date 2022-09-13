Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб»

Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб»

13 сентября 2022 17:42
Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб»

Прорывным проектом в карьере актрисы стал блокбастер «Алита: Боевой ангел».

На прошлой неделе состоялась премьера всех эпизодов британского сериала «Сезон свадеб», главную роль в котором сыграла Роза Салазар. В этой связи вспоминаем фильмографию канадской актрисы.

«Новый вишневый вкус» (2021)

Многосерийный мистический триллер Netflix, в котором рассказывается о девушке-режиссере Лисе Нове. Она отправляется в Голливуд, чтобы снять свой первый крупный фильм, но в итоге она оказывается жертвой обмана продюсера. Чтобы расквитаться с обидчиком, Лиса решает наложить на него проклятье.

«Отмена» (2019)

В двухсезонной анимационной научно-фантастической драме рассказывается о пережившей автомобильную аварию молодой девушке Алме, получившей уникальную способность путешествовать сквозь пространство и время. Она использует свой дар, чтобы предотвратить гибель отца.

«Алита: Боевой ангел» (2019)

Масштабный блокбастер от режиссера Роберта Родригеса и исполнительного продюсера Джеймса Кэмерона, основанный на одноименной манге. Заглавная роль в этом фильме принесла Салазар мировую известность. Действие разворачивается в далеком будущем после Великой войны в XXVI веке. В центре сюжета — девушка-киборг с невероятными боевыми навыками, пытающаяся вспомнить свое прошлое.

«Птичий короб» (2018)

Постапокалиптическая драма с Сандрой Буллок, где у Розы роль второго плана. В фильме изображен постапокалиптический мир, в котором люди вынуждены прятаться и жить в общине. Увидев нечто загадочное, люди кончают жизнь самоубийством, поэтому персонажам необходимо постоянно пребывать в укрытии, но вечно это делать невозможно. Главная героиня вместе с двумя детьми вынуждена вслепую отправиться в смертельно опасное путешествие, где главное — не смотреть по сторонам.

В насыщенной фильмографии исполнительницы также присутствуют кинофраншизы «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте», комедия «Калифорнийский дорожный патруль», драма «Воспитательница» и большой список независимых картин.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Читать далее 14 сентября 2022
Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Невозможно узнать: как сейчас выглядят юные актеры из фильмов 90-х, от которых все фанатели Читать далее 14 сентября 2022
От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года Читать далее 11 сентября 2022
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Читать далее 10 сентября 2022
Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Путешествуем в прошлое: 5 фильмов, которые очень точно повторяют исторические события Читать далее 13 сентября 2022
Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Тест: угадайте культовую актрису по ее фотографии из молодости Читать далее 12 сентября 2022
Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Недетские истории: 10 глубоких мыслей из мультфильмов, которые мы осознали только когда выросли Читать далее 12 сентября 2022
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия Читать далее 12 сентября 2022
Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Читать далее 10 сентября 2022
Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Искусство провокации: 5 постельных сцен в кинематографе, которые были реальными Читать далее 11 сентября 2022
Related video