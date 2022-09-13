Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб»

На прошлой неделе состоялась премьера всех эпизодов британского сериала «Сезон свадеб», главную роль в котором сыграла Роза Салазар. В этой связи вспоминаем фильмографию канадской актрисы.

«Новый вишневый вкус» (2021)

Многосерийный мистический триллер Netflix, в котором рассказывается о девушке-режиссере Лисе Нове. Она отправляется в Голливуд, чтобы снять свой первый крупный фильм, но в итоге она оказывается жертвой обмана продюсера. Чтобы расквитаться с обидчиком, Лиса решает наложить на него проклятье.

«Отмена» (2019)

В двухсезонной анимационной научно-фантастической драме рассказывается о пережившей автомобильную аварию молодой девушке Алме, получившей уникальную способность путешествовать сквозь пространство и время. Она использует свой дар, чтобы предотвратить гибель отца.

«Алита: Боевой ангел» (2019)

Масштабный блокбастер от режиссера Роберта Родригеса и исполнительного продюсера Джеймса Кэмерона, основанный на одноименной манге. Заглавная роль в этом фильме принесла Салазар мировую известность. Действие разворачивается в далеком будущем после Великой войны в XXVI веке. В центре сюжета — девушка-киборг с невероятными боевыми навыками, пытающаяся вспомнить свое прошлое.

«Птичий короб» (2018)

Постапокалиптическая драма с Сандрой Буллок, где у Розы роль второго плана. В фильме изображен постапокалиптический мир, в котором люди вынуждены прятаться и жить в общине. Увидев нечто загадочное, люди кончают жизнь самоубийством, поэтому персонажам необходимо постоянно пребывать в укрытии, но вечно это делать невозможно. Главная героиня вместе с двумя детьми вынуждена вслепую отправиться в смертельно опасное путешествие, где главное — не смотреть по сторонам.

В насыщенной фильмографии исполнительницы также присутствуют кинофраншизы «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте», комедия «Калифорнийский дорожный патруль», драма «Воспитательница» и большой список независимых картин.