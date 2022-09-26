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Киноафиша Новости На ТНТ стартует комедийный мистический сериал «Барабашка» с Антоном Филипенко

На ТНТ стартует комедийный мистический сериал «Барабашка» с Антоном Филипенко

26 сентября 2022 15:30
На ТНТ стартует комедийный мистический сериал «Барабашка» с Антоном Филипенко

Шоу о нечисти, поселившейся в обычной московской квартире.

Сегодня, 26 сентября, на телеканале ТНТ состоится премьера новой мистической комедии «Барабашка».

По сюжету, главный герой Артем в связи с пандемией был отправлен в свою московскую квартиру на долгую самоизоляцию. Его абсолютно устраивает новая уединенная жизнь: семья осталась жить на даче, начальник теперь может доставать его только по телефону. Однако через некоторое время герой начинает замечать странные события, которые то и дело происходят в его квартире: половина приготовленной яичницы просто исчезает у него на глазах, стакан с виски взмывает в воздух как по волшебству, а магниты на холодильнике сами собираются в неприличный знак. Пытаясь понять какие же потусторонние силы наложили проклятье на его жилище, Артем понимает, что во всем виноват барабашка, которого нужно изгнать любой ценой. Пока Артем ведет борьбу с ненавистным духом, его соседи начинаю подозревать, что мужчина сошел с ума.

Главную роль в сериале исполнил Антон Филипенко («28 панфиловцев»). Компанию ему составили Ольга Дибцева («Привет, Киндер!»), которая также является одним из сценаристов шоу, и Николай Шрайбер («Аритмия»). Также в сериале снялись Тимофей Трибунцев, Максим Лагашкин, Сергей Дьячковский и другие.

Автором идеи и режиссером сериала является Александр Собичевский, создатель фильмов «Настоящее будущее» и «Все в порядке». Вместе с Дибцевой над сценарием работали Глеб Хлебников и Сергец Дьячевский.

Проект стал доступен на стриминговой платформе PREMIER 19 сентября, а 26 сентября он выйдет на ТНТ.

Фото: PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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