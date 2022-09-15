Фильм «Далласская афера» во главе с Мэттью МакКонахи не состоится

Анонсированная в конце июля спортивная драма «Далласская афера» (Dallas Sting), в которой Мэттью МакКонахи должен был сыграть тренера женской команды по футболу, внезапно была отменена. По данным Deadline, причиной стали некие серьезные внутренние обвинения, но они связаны не с актерами и членами съемочной группы, а с кем-то из реальных лиц, на основе истории которых был написан сценарий. Продюсеры из кинокомпании Skydance провели внутреннее расследование. Детально ознакомившись с ситуацией, от фильма решили полностью отказаться.

«Далласская афера» основана на неопубликованной статье Флиндера Бойда, которая представляет собой духоподъемную историю о первой женской сборной США по футболу и их самоотверженном тренере Билле Киндере (МакКонахи). Ему удалось переломить предубеждения и вместе со своими подопечными достойно выступить на престижном турнире по женскому футболу.

Когда в 1980-х президент Рональд Рейган попытался наладить дипломатические отношения с Китаем, китайская сторона пригласила американцев поучаствовать в специальном футбольном турнире, но проблема заключалась в том, что в США на тот момент не было ни одной профессиональной женской футбольной команды. Пытаясь найти выход из ситуации, американские чиновники обратились к спортивному тренеру Биллу Киндеру и команде юных футболисток из Далласа, называвших себя The Sting («Афера») — в честь одноименной ленты с Робертом Редфордом и Полом Ньюманом. Не имея опыта в футболе, Киндер сумел привести свою эту школьную команду к успеху на международном уровне. Он настолько верил в молодых спортсменок, что в какой-то момент ему пришлось обнулить все свои кредитки, чтобы оплатить невозвратные билеты в чужую страну. Результат удивил всех — аутсайдеры превратилась из «темных лошадок» в настоящую сенсацию, сумев обыграть команды Китая, Австралии и Италии.

Съемки фильма под руководством режиссера Кари Скогланд («Сокол и Зимний солдат») должны были стартовать в Новом Орлеане в октябре. Сценарий написали авторы сериала «Блеск» Лиз Флэхайв и Карли Менш, а образ экранной дочки МакКонахи планировала воплотить Кейтлин Дивер («Образование»). В производство также была вовлечена компания Apple.