Видео: Галь Гадот представляет свой масштабный шпионский триллер «Каменное сердце»

В ходе онлайн-мероприятия TUDUM, посвященного самым горячим новинкам Netflix, стриминговый сервис опубликовал первые видеоматериалы адреналинового шпионского триллера с Галь Гадот и Джейми Дорнаном «Каменное сердце» (Heart of Stone). В представленном ролике продемонстрировали эффектную нарезку экшен-сцен и закадровые фрагменты, а звезда «Чудо-женщины» более подробно представила своего персонажа. В дополнение актриса пообещала по-настоящему эпическое и жесткое зрелище, но в тоже время приземленное и реалистичное.

Официального синопсиса у фильма до сих пор нет, но с самого начала его позиционировали как сочетание «Миссии: невыполнима», бондианы и боевиков про Джейсона Борна. Известно, что в центре истории окажется одинокая и волевая оперативница Рэйчел Стоун (Гадот), которая жить не может без экстремальных ситуаций. Главной героине предстоит предотвратить некую угрозу глобальных масштабов, но о чем именно идет речь, на данный момент неизвестно.

Вместе с Гадот и Дорнаном в интернациональный каст проекта вошли Маттиас Швайгхефер, Алиа Бхатт, Софи Оконедо, Арчи Мадекве, Лу Сыцзин, Пол Рэди и Джон Кортахарена. Режиссером выступает Том Харпер («Аэронавты», «Война и мир»). Сценарий написали Грег Рука («Бессмертная гвардия») и Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»).

Конкретной даты выхода у ленты пока нет, но ожидается, что премьера состоится в 2023 году.