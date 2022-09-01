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Киноафиша Новости Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»

Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»

1 сентября 2022 22:38
Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»

Демона воплотила Джеми Клейтон.

Журнал Entertainment Weekly поделился порцией эксклюзивных кадров из перезапуска культового хоррора «Восставший из ада». На снимках запечатлены персонажи Горана Вишнича («Пацаны») и Одессы Адлон («Уэйн»), а Джеми Клейтон («Восьмое чувство») в образе женской версии Пинхеда.

Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»

Адлон сыграла молодую девушку, страдающую от зависимости, из-за чего у нее бывает нестабильное поведение. Главная героиня случайно соприкасается с древним артефактом, тем самым навлекая на себя демонических садистов из другого измерения, подчиняющихся самому Владыке проклятых. Вишнич воплотил оккультиста, очарованного возможностями уникальной коробки-головоломки, способной призывать сверхъестественных сенобитов.

Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»

В остальной актерский состав вошли Хиам Аббасс, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Селина Ло, Ифа Хайндс, Предраг Бьелац, Адам Фэйзон, Никола Кент и Ивона Кустудич. За режиссуру отвечает Дэвид Брукнер («Ритуал»), сценарий на основе сюжета Дэвида С. Гойера («Песочный человек») написали Бен Коллинз и Люк Петровски, авторы мистической драмы Брукнера «Дом на другой стороне» и независимой страшилки «Очень темные времена». Создатель оригинала Клайв Баркер выступает в качестве исполнительного продюсера наряду с Гойером.

Премьера фильма состоится 7 октября на потоковом сервисе Hulu.

Фото: Spyglass Media Group
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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