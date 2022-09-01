Женская версия Пинхеда: появились первые кадры из перезапуска «Восставшего из ада»

Журнал Entertainment Weekly поделился порцией эксклюзивных кадров из перезапуска культового хоррора «Восставший из ада». На снимках запечатлены персонажи Горана Вишнича («Пацаны») и Одессы Адлон («Уэйн»), а Джеми Клейтон («Восьмое чувство») в образе женской версии Пинхеда.

Адлон сыграла молодую девушку, страдающую от зависимости, из-за чего у нее бывает нестабильное поведение. Главная героиня случайно соприкасается с древним артефактом, тем самым навлекая на себя демонических садистов из другого измерения, подчиняющихся самому Владыке проклятых. Вишнич воплотил оккультиста, очарованного возможностями уникальной коробки-головоломки, способной призывать сверхъестественных сенобитов.

В остальной актерский состав вошли Хиам Аббасс, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Селина Ло, Ифа Хайндс, Предраг Бьелац, Адам Фэйзон, Никола Кент и Ивона Кустудич. За режиссуру отвечает Дэвид Брукнер («Ритуал»), сценарий на основе сюжета Дэвида С. Гойера («Песочный человек») написали Бен Коллинз и Люк Петровски, авторы мистической драмы Брукнера «Дом на другой стороне» и независимой страшилки «Очень темные времена». Создатель оригинала Клайв Баркер выступает в качестве исполнительного продюсера наряду с Гойером.

Премьера фильма состоится 7 октября на потоковом сервисе Hulu.