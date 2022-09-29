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Киноафиша Новости Фрэнсис Форд Коппола будет снимать «Мегалополис», используя передовые технологии

Фрэнсис Форд Коппола будет снимать «Мегалополис», используя передовые технологии

29 сентября 2022 11:36
Фрэнсис Форд Коппола будет снимать «Мегалополис», используя передовые технологии

Легендарный режиссер воспользуется теми же инновациями, что и создатели «Мандалорца».

В городе Атланта стартовали съемки долгожданного научно-фантастического фильма легендарного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Создатели фильма заявили, что в производстве картины используются революционные технологии.

Речь о том, что «Мегалополис» станет первым фильмом, снятым на новой светодиодной съемочной площадке Trilith Studios. По словам представителей компании Prysm Stage, эта площадка оснащена «лучшей в своем классе системой для физических съемок, которая включает в себя сложные системы освещения, захвата движения и самые современные камеры и LED-экраны, интегрированные в виртуальный центр управления», что позволяет кинематографистам использовать «невиданные ранее» возможности для создания фильмов. Сам Коппола коротко сказал по этому поводу: «Мне нравится работать с Prysm Stage в Trilith Studios».

Светодиодные площадки, подобные Trilith Studios, начали появляться всего несколько лет назад. Они уже использовались в нескольких крупнобюджетных голливудских проектах, например, в сериале «Мандалорец».

Хотя эта технология по праву называется инновационной, Коппола заявил, что стремится снимать «Мегалополис», используя классические методы производства. По словам режиссера, он хочет быть «одной ногой в прошлом, а другой — в будущем».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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