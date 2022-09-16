По данным аналитиков, сериалу «Песочный человек» грозит закрытие

Будущее «Песочного человека» под большим вопросом. По крайней мере, так считает портал What’s New on Netflix, специализирующийся на новостях о проектах стриминговой платформы. Несмотря на одобрение критиков (рейтинг на Rotten Tomatoes — 87%) и положительные отзывы рядовых зрителей, внушительный бюджет сериала усложняет решение о продлении. Кроме того, на фоне недавнего падения стоимости своих акций, сейчас Netflix более обдуманно распределяет финансы.

Одним из основных факторов в принятии решений о продлении сериалов для медиагиганта всегда были так называемые данные «досматриваний», то есть когда зрители смотрят все эпизоды, а не лишь некоторые. Обычно об успехе проекта свидетельствует пятидесятипроцентный показатель, но «Песочного человека» за четыре недели полностью посмотрело только 43% аудитории. Чаще всего Netflix решает будущее своих многосерийных проектов после оценки данных за первый месяц, но отсутствие анонса может быть как плохим знаком, так и хорошим. Вполне возможно, потоковый сервис хочет посмотреть, как «Песочный человек» проявляет себя на более длинной дистанции.

В целом же решения о продлениях зависят от целого ряда факторов, но сайт What’s New on Netflix попытался привести лишь те, которые на поверхности. На данный момент аналитики оценивают перспективы второго сезона как 50 на 50. Есть также вероятность, что анонс второго сезона может прозвучать на онлайн-мероприятии сервиса под названием Tudum. Он пройдет 24 сентября.

Творческая команда «Песочного человека» во главе с писателем Нилом Гейманом всегда позиционировала первый сезон лишь началом большой истории, поэтому работа над сценарием следующего сезона началась задолго до августовской премьеры шоу.