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Киноафиша Новости Секс, ложь и интриги: вышел трейлер эротического триллера Клер Дени «Звезды в полдень»

Секс, ложь и интриги: вышел трейлер эротического триллера Клер Дени «Звезды в полдень»

29 сентября 2022 17:29
Секс, ложь и интриги: вышел трейлер эротического триллера Клер Дени «Звезды в полдень»

Главную женскую роль сыграла Маргарет Куэлли.

Киностудия A24 презентовала дебютный трейлер эротического триллера Клер Дени «Звезды в полдень», который является экранизацией одноименного романа Дэниса Джонсона. Главные роли в новом проекте от режиссера «Высшего общества» и «Славных ублюдков» сыграли Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде») и Джо Элвин («Разговоры с друзьями»).

Действие развернется 1984 году на в жарком Никарагуа. В центре повествования окажется упрямая и молодая американская журналистка Триша (Куэлли). В одном из местных заведений у девушки неожиданно завязывается бурный роман с загадочным английским бизнесменом Дэниэлом (Элвин). Проблема лишь в одном — мужчина зарабатывает деньги далеко не самым законным способом. Поддавшись страсти, герои оказываются вовлечены в запутанный и опасный лабиринт изо лжи и заговоров, выход из которого только один — побег из страны.

В остальной актерский состав вошли Дэнни Рамирес («Топ Ган: Мэверик»), Джон Си Райли («Братья Систерс»), Бенни Сэфди («Оби-Ван Кеноби») и Ник Романо («Тени»). Над адаптацией книги вместе с Дени трудились Леа Мисиус («Призраки Исмаэля») и Эндрю Литвак («Высшее общество»).

Мировая премьера ленты прошла весной в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Прокатный релиз запланирован на 14 октября, а две недели спустя фильм станет доступен на стриминговом сервисе Hulu.

Фото: A24
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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