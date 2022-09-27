Устаревшие стереотипы: 7 сериалов, которые настаивают на традиционном женском счастье

Кино про женщин в последние годы переживает революцию: на смену образам примерных жен и матерей приходят статные карьеристки, которые борются за независимость в обществе. При этом остались режиссеры, которые настаивают на том, что предназначение женщины лишь в рождении детей. Рассказываем, в каких сериалах кинематографисты придерживаются традиционных ценностей.

Мама моей дочери (2019)

В ролях: Валерий Панков, Евгения Розанова, Владимир Заец

С детства дружные Оля и Даша устраивают свои жизни, выходят замуж и даже беременеют вместе. Однако не у каждой проходит все гладко: ребенок Даши умирает, а муж попадает в тюрьму по неосторожности. Спустя несколько лет женщины вновь встречаются, и Оля предлагает своей подруге устроиться к ней на работу няней для маленькой дочери. Переплетения судеб наталкивают их на новые размышления и выводы, после чего жить по-старому уже не получится.

Мама моей дочери

Сильная и независимая Ева проживает свою жизнь так, как ей хочется. Она занимается преподаванием танцев и подолгу задерживается на работе, так как не смогла устроить личную жизнь и родить детей. Переломный момент в жизни Евы наступает тогда, когда она узнает, что мужчина ее мечты женился и впервые стал отцом. Она решает, что пора подтянуть личную сферу, а заодно и родить ребенка.

Ева, рожай

Главная героиня Вера едва переступила 30-летний порог, а часики уже начали тикать. Женщина сталкивается с проблемой на приеме у гинеколога: врач настаивает на том, что у нее есть последняя возможность родить детей, иначе она больше не сможет это сделать позже. Вера начинает задумываться о том, чего она действительно хочет.

Женщина в состоянии развода

Любимые дети (2019)

В ролях: Дарья Волга, Нина Касторф, Прохор Дубравин

Пенсионерка Вера Ивановна вырастила детей и может наслаждаться жизнью без забот. Она решает навестить наследников в Москве, чтобы узнать, как у них складываются дела и, в случае чего, помочь. Оказывается, что дети многое скрывали от матери: они погрязли в проблемах, имеют конфликты между собой и совершенно не справляются с той жизнью, которую себе построили. Вера решает остаться, но ее помощь далеко не всем приходится по вкусу.

Любимые дети

В ролях: Джансу Дере, Вахиде Перчин, Берен Гёкылдыз

Зейнеп мечтает о карьере фотографа, но временно устраивается преподавательницей в школу. Она сразу находит общий язык с девочкой Мелек, у которой в семье проблемы: мать пьет и не ухаживает за детьми, а ее агрессивный сожитель постоянно устраивает скандалы. В какой-то момент от девочки решают избавиться, и она оказывается на свалке, как ненужный мусор. Добрая учительница Зейнеп в подходящий момент оказывается рядом и спасает ребенка.

Моя мама

Трое подруг – Аня, Вика и Юля – вступают в новый жизненный этап. Им по 30 с небольшим лет, есть мужья и дети, а осознания, что с этим необходимо каждый день работать, пока нет. Совместными усилиями они решают проблемы в отношениях, воспитании детей, карьерном плане и стараются не впадать в отчаяние.

Мамочки

Четверо женщин с низкой социальной ответственностью планируют создать фитнес-клуб в своем населенном пункте. Процесс подготовки идет не совсем так, как они хотят: авторитетные люди поселка стараются им всячески помешать. Каждая из них при этом старается строить свою, уже нормальную жизнь: родить ребенка, влюбиться, сделать бизнес, наладить отношения с родителями.