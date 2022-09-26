Монахиня вступает в борьбу с дьявольскими силами в новом трейлере хоррора «Зловещий свет»

В сети появился новый трейлер фильма ужасов «Зловещий свет» режиссера Даниэля Штамма.

По сюжету, молодая монахиня Энн оказывается избрана, чтобы спасать людей от демонической одержимости. Ее мать была одержима на протяжении всей своей жизни, из-за чего у Энн сформировалась особая связь с демонами и способности к экзорцизму. В трейлере показаны эти способности. Также в ролике фигурирует маленькая девочка, в которую вселилась могущественная злая сущность. Чтобы помочь ей и другим одержимым, Энн отравляется учится в Школу экзорцизма Святого Архангела Михаила. Хотя по традиции только мужчинам разрешено изгонять демонов, благодаря своему необычному дару она становится первой и единственной женщиной, допущенной до экзорцизма.

Главные роли исполнили Жаклин Байерс («Логово монстра»), Вирджиния Мэдсен («Кэндимен») и Колин Сэлмон («Никто»). В фильме также снялись Кристиан Наварро, Лиза Палфри, Николас Ральф и другие.

Ранее Штамм снял такие хорроры, как «13 грехов» и «Последнее изгнание дьявола». Сценарий для его новой картины написал Роберт Заппиа («Хэллоуину: 20 лет спустя»).

Премьера «Зловещего света» состоится 28 октября 2022 года.