Педро Альмодовар покинул режиссерское кресло фильма во главе с Кейт Бланшетт

Анонсированный прошлой осенью англоязычный дебют Педро Альмодовара под названием «Инструкция для уборщицы», где главную роль должна сыграть Кейт Бланшетт, остался без испанского мэтра. По данным Deadline, кинематографист добровольно покинул проект из-за личных творческих сложностей. Ниже приведен официальный комментарий режиссера:

«Для меня это стало довольно болезненным решением, потому что я очень долго хотел поработать с Кейт. Студия Dirty Films была максимально великодушна ко мне на протяжении всего времени разработки, и я был буквально ослеплен от воодушевления и волнения, но, к великому сожалению, я больше не чувствую себя способным в полной мере реализовать этот фильм».

В основу предстоящей картины ляжет одноименный сборник рассказов американской писательницы Лусии Берлин, который включает 43 истории о женщинах, трудящихся на разнообразных ответственных работах. Предполагалось, что в отличие от литературного первоисточника, у Альмодовара будет более линейное повествование и всего несколько сюжетных линий.

Производственная компания с уважением отнеслась к решению кинематографиста и выразила надежду на сотрудничество в обозримом будущем. Сейчас продюсеры будут заниматься поисками подходящей замены.

Следующей лентой Альмодовара станет тридцатиминутный вестерн с Итаном Хоуком и Педро Паскалем «Странный образ жизни», съемки которого завершились в конце лета.