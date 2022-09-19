Студия Sony перенесла релизы «Мадам «Паутины», «Крэйвена-охотника» и «Гарфилда»

Компания Sony заявила об изменении графика релизов своих будущих проектов. Несколько премьер были перенесены на более поздний срок.

Первым из переносов оказалась премьера фильма «Крэйвен-охотник». Вместо 13 января 2023 года он выйдет 6 октября. Фильм расскажет про злодея, который считается одним из самых опасных и интересных врагов Человека-паука. Образ Крэйвена в предстоящем фильме воплотит Аарон Тейлор-Джонсон. О сюжете картины на данный момент никакой информации нет. Промокампания проекта также пока не началась, так что о выходе первого трейлера пока говорить не приходится.

Следующим изменением в графике премьер студии Sony стала «Мадам «Паутина». Вместо 6 октября 2023 года эта картина выйдет в 16 февраля 2024 года. Фильм также расскажет о персонаже из мира Человека-паука. Будучи ясновидящим мутантом, эта героиня известна как союзница Питера Паркера, хотя иногда она также выступает как его противница. Роль Мадам «Паутины» сыграет Дакота Джонсон.

В феврале 2024 года планировался выход анимационного фильма «Гарфилд», в котором знаменитого рыжего кота озвучит Крис Птатт. Выход этого проекта также был перенесен, но всего на три месяца. Мультфильм выйдет 24 мая 2024 года.