Студия Sony перенесла релизы «Мадам «Паутины», «Крэйвена-охотника» и «Гарфилда»
Все премьеры сдвинуты на более поздний срок.
Компания Sony заявила об изменении графика релизов своих будущих проектов. Несколько премьер были перенесены на более поздний срок.
Первым из переносов оказалась премьера фильма «Крэйвен-охотник». Вместо 13 января 2023 года он выйдет 6 октября. Фильм расскажет про злодея, который считается одним из самых опасных и интересных врагов Человека-паука. Образ Крэйвена в предстоящем фильме воплотит Аарон Тейлор-Джонсон. О сюжете картины на данный момент никакой информации нет. Промокампания проекта также пока не началась, так что о выходе первого трейлера пока говорить не приходится.
Следующим изменением в графике премьер студии Sony стала «Мадам «Паутина». Вместо 6 октября 2023 года эта картина выйдет в 16 февраля 2024 года. Фильм также расскажет о персонаже из мира Человека-паука. Будучи ясновидящим мутантом, эта героиня известна как союзница Питера Паркера, хотя иногда она также выступает как его противница. Роль Мадам «Паутины» сыграет Дакота Джонсон.
В феврале 2024 года планировался выход анимационного фильма «Гарфилд», в котором знаменитого рыжего кота озвучит Крис Птатт. Выход этого проекта также был перенесен, но всего на три месяца. Мультфильм выйдет 24 мая 2024 года.