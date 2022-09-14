После смерти Елизаветы II популярность сериала «Корона» выросла в несколько раз

Смерть королевы Елизаветы II не только повергла в траур всю Британию, но и значительно повысила интерес к биографии покойной монархини, что позволило сериалу «Корона» значительно увеличить свой зрительский рейтинг. Как передает The Guardian, после печальной новости популярность многосерийной исторической драмы возросла в целых восемь раз.

Согласно статистике Whip Media, буквально за два дня, в период с 9 по 11 сентября, аудитория и без того популярного телепроекта Питера Моргана увеличилась в Англии на 800%. На территории США прирост зрительского интереса поменьше, но тоже внушительный — в четыре раза больше по сравнению с прошлой неделей. Во Франции — в три раза.

В свете кончины королевы в Великобритании официально объявлен национальный траур, который продлится вплоть до ее похорон. В этой свящи создатели шоу и Netflix решили временно приостановить производство шестого сезона, который станет финальным. События заключительной главы охватят период начала нулевых. Не исключено, что авторы захотят внести в концовку сериала некоторые коррективы. В «Короне» образ Елизаветы в разные жизненные периоды воплощали Клэр Фой, Оливия Колман и Имелда Стонтон.

Пятый сезон дебютирует на Netflix в ноябре этого года.