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Киноафиша Новости Звезда мультфильма «Русалочка» похвалила Холли Бэйли и предстоящий игровой ремейк

Звезда мультфильма «Русалочка» похвалила Холли Бэйли и предстоящий игровой ремейк

14 сентября 2022 12:28
Звезда мультфильма «Русалочка» похвалила Холли Бэйли и предстоящий игровой ремейк

Своим мнением Джоди Бенсон поделилась в социальных сетях.

Актриса Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в оригинальном анимационном фильме 1989 года, высоко оценила новую версию своего персонажа в грядущем ремейке «Русалочки». Вскоре после публикации свежего тизера Бенсон высказала свое одобрение того, как преемница этой культовой роли, Холли Бэйли, воплотила Ариэль на экране.

Бенсон, которая также озвучивала Барби во франшизе «История игрушек» и главную героиню в фильме «Дюймовочка» 1994 года, написала, что была очень рада увидеть Бэйли в ремейке «Русалочки»:

«Холли, ты была просто великолепна! Я так горжусь тобой и твоей прекрасной Ариэль!»

Затем актриса назвала режиссера Роба Маршалла потрясающим и поблагодарила его за многолетнюю дружбу:

«Я так благодарна за нашу 35-летнюю дружбу. Спасибо за то, что создал такой потрясающий фильм!»

Позже Бэйли ответила на комментарии Бенсон, написав:

«Для меня было невероятно важно получить ваше одобрение! Именно вы сделали Ариэль такой волшебной для всех нас».

Компания Disney показала первый тизер фильма новой «Русалочки» во время своей недавней презентации на мероприятии D23 Expo, В ролике, набравшем уже более 104 миллионов просмотров, Холли исполняет песню Part of Your World, написанную еще для оригинального мультфильма 1989 года.

Премьера ремейка «Русалочки» состоится 26 мая 2023 года.

Фото: Associated Press
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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