Сказочная жизнь Эми Адамс идет не по плану в трейлере «Зачарованной 2»

В рамках ежегодного мероприятия D23 Expo студия Disney представила дебютный трейлер сиквела фэнтези-комедии «Зачарованная». В ролике показано, что произошло с героиней Эми Адамс за последние пятнадцать лет.

По сюжету, жизнерадостная принцесса Жизель (Адамс) по-прежнему живет в счастливом браке с Робертом (Патрик Демпси), но их совместная жизнь стала рутинной, а сама главная героиня очень сильно разочаровалась в городской суете. В стремлении к переменам семья перебирается из шумного мегаполиса в тихое и уютное предместье, однако на новом месте против Жизель и членов ее увеличившейся семьи начинает строить козни коварная злодейка Мальвина Монро (Майя Рудольф). Неисправимая оптимистка Жизель решает использовать древнее заклинание, однако оно только усугубляет ситуацию. Теперь ей нужно будет в кратчайшие сроки найти способ, чтобы отменить его действие, пока не произошло непоправимое.

В актерский состав нового фильма также вошли Джеймс Марсден, Идина Мензел, Иветт Николь Браун, Джейма Мейс, Оскар Нуньес, Гриффин Ньюман и Габриэлла Балдаччино. Режиссером выступил постановщик мюзиклов «Лак для волос» и «Рок на века» Адам Шенкман.

Премьера «Зачарованной 2» состоится 24 ноября эксклюзивно на потоковом сервисе Disney+.