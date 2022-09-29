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Киноафиша Новости Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия», в котором Энтони Хопкинс сыграл чревовещателя

Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия», в котором Энтони Хопкинс сыграл чревовещателя

29 сентября 2022 16:00
Сэм Рэйми снимет ремейк хоррора «Магия», в котором Энтони Хопкинс сыграл чревовещателя

В оригинальном фильме главный герой подпадает под влияние злобной куклы.

Маэстро хоррора Сэм Рэйми, недавно снявший супергеройский блокбастер Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», решил вернуться к излюбленной тематике. Создатель «Зловещих мертвецов» и оригинальной трилогии про Человека-паука выбрал в качестве следующего режиссерского проекта ремейк мистической драмы Ричарда Аттенборо «Магия».

Новостями о планах Рэйми поделился в интервью Post Mortem продюсер Рой Ли:

«Ранее я сотрудничал с Сэмом лишь как с продюсером, но теперь впервые поработаю с ним над проектом, в котором он выступит в качестве режиссера. Он снимет ремейк «Магии». Да, это именно та самая лента с Энтони Хопкинсом. На следящей неделе мы ознакомимся с финальными идеями потенциальных сценаристов. Сэму нравится оригинальное кино и литературный первоисточник Уильяма Голдмана».

В центре сюжета оригинальной картины 1978 года — чревовещатель Корки Уинтерс. Главный герой оказывается подвержен пагубному влиянию своей злой разумной куклы Фэтса. Все это происходит в неподходящий момент, когда протагонист пытается возобновить отношения со своей давней школьной возлюбленной Пегги, которую он встречает после возвращегия в родной город.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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