Кейли Куоко путешествует во времени в трейлере ромкома «Знакомство с милашкой»

Стриминговый сервис Peacock представил дебютный трейлер романтической комедии «Знакомство с милашкой» (Meet Cute), в которой обыгрывается сюжетная формула путешествий во времени, успешно зарекомендовавшая себя в «Бойфренде из будущего» Ричарда Кертиса. Главные роли в картине сыграли Кейли Куоко («Бортпроводница») и Пит Дэвидсон («Тела, тела, тела»).

Центральные персонажи повествования — Шейла и Гэри — влюбляются друг в друга буквально при первой встрече, однако их идеальное свидание является не просто удачным стечением обстоятельств. На самом деле у девушки есть самая настоящая машина времени, благодаря которой она постоянно переписывает не устраивающие ее жизненные эпизоды. Однако в какой-то момент Шейла заходит слишком далеко, после чего ей придется разбираться с серьезными последствиями своих действий.

Снял фильм режиссер Александр Леманн, ответственный за трагикомедию «Паддлтон» и инди-мелодраму «Кафе «Голубая сойка». Сценарий написала Нога Пнуэли, попытавшаяся провести своеобразную жанровую деконструкцию. В остальной исполнительский ансамбль вошли Кирк Келли, Сьерра Фиск, Дебора С. Крэйг, Бен Броди, Уэсли Холлоуэй и Рок Коли.

Цифровой релиз «Знакомства с милашкой» состоится 21 сентября.