«Рядовой Чээрин»: сюжет и актерский состав первого якутского фильма о войне

Одним из наиболее примечательных проектов СНГ в прошлом году стала якутская военная драма «Рядовой Чээрин», в которой рассказывается духоподъемная история победы над врагом. В основу ленты легла повесть Тимофея Егоровича Сметанина, изданная в 1970 году.

О чем фильм

Действие ленты Дмитрия Кольцова разворачивается суровой осенью 1943 года. Батальон майора Беляева почти полностью уничтожен после длительной борьбы с противником. Вскоре ситуация еще сильнее омрачается, когда выясняется, что на передовой воинам предстоит встреча с первоклассными немецкими снайперами. Надежда угасает. Единственный шанс на победу — это свежее пополнение, где должны быть опытные стрелки. Однако колонна с прибавкой попадает под удар авианосца. Среди тех, кому удается выжить, оказывается лишь небольшая горстка солдат, в числе которых молодой охотник из Якутии Егор Чээрин. Местный лейтенант решает устроить проверку на прочность «салаге», и когда у того получается проявить себя, Чээрин в буквальном смысле становится тем самым новым огоньком надежды. Именно ему предстоит неравная битва с нацистскими снайперами. В итоге главному герою невообразимым образом удается совершить настоящий подвиг.

Актерский состав

Ведущую роль в картине сыграл актер театра коренных малочисленных народов Севера Айтал Степанов, который сразу поразил создателей на кастинге, поэтому поиски центральной звезды были довольно короткими. Другого важного персонажа воплотил сам Кольцов. Изначально постановкой должен был заниматься Аркадий Новиков, а Кольцов был задействован лишь как исполнитель, но в самом начале работы в 2015 году Новиков умер, поэтому производство заморозили. Позже продюсеры решили переснять материал с чистого листа, доверив бразды правления поразившему всех своим энтузиазмом дебютанту. В остальной каст вошли Александр Казанцев, Даниил Журавлев, Павел Погодаев, Геннадий Куникеев, Вячеслав Югов, Юрий Гаретовский, Дмитрий Варенов, Юрий Марков и Дмитрий Трофимов.